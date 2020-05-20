Kayseri’de İngiliz bayrağı desenli havlu astığı için gözaltına alınan adamın ifadesi ortaya çıktı: Herhalde silkelerken bayrak sallıyorum sandılar

Kayseri’de 19 Mayıs günü evinin balkonuna İngiliz bayrağı desenli havlu astığı için gözaltına alınan Muhammed Reza K.’nın ifadesinin detayları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında açığa çıktı.

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre Kayseri’de oturan Muhammed, vatandaşlar Türk bayraklarıyla balkonlarda 19 Mayıs kutlarken 6. kattaki evinde üstünde İngiliz bayrağı deseni bulunan bir havluyu balkondan silkeledi ya da balkona astı. Polise gelen şikayetler sonrası gözaltına alınan 38 yaşındaki Muhammed ifadesinde ''1,5 yıldır zaman zaman Türkiye’ye geliyorum. Kayseri’ye de Sivas’tan geldim, işim yok, çalışmıyorum. Kayseri’de arkadaşlarım var, onların yanına geliyorum’’ dedi. Verdiği ifade sonrası serbest bırakılan İran vatandaşı şöyle devam etti:

Komşulardan biriyle husumeti varmış

''Arkadaşımın evine misafir gelmiştim. Kuruyemiş almıştık, içki içiyorduk. Havluyu yere koymuş çerezleri orada yiyorduk. Balkona havluyu silkelemek için çıkmıştım. Havluyu silkelerken herhalde bayrak sallıyorum sandılar. Eskiden köpeğim vardı ve komşulardan biriyle bu yüzden aramızda husumet olmuştu. Bu olayda da beni şikayet edenlerden birisi de o. Yabancıyım diye bir de havluda bayrak var diye herhalde beni şikayet ettiler. Birçok ülke bayrağıyla ilgili tişörtlerim var ve Türkiye’de de çok giydim. Hiçbir sorun olmadı."

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