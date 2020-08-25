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Gündem

Kayseri'de düğün, mevlit, nişan gibi etkinlikler sınırlandırıldı

25 Ağustos 2020 14:26

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kentte, düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirildi.

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