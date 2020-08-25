Kayseri'de düğün, mevlit, nişan gibi etkinlikler sınırlandırıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail__spot">Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kentte, düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonlara saat sınırlaması getirildi.</p>\n<div id="stats" class="detail__share">\n<div class="addthis_inline_share_toolbox">\n<p>Kayseri'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı.</p>\n<p>Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs'le mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.</p>\n<p>Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.</p>\n<p>Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulmasını yasaklayan kurul, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.</p>\n<p>Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması yönünde de karar aldı.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>