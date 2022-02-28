T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi

28 Şubat 2022 21:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 18.30'da merkez üssü Pınarbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 17,83 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "Merkez üssü Pınarbaşı ilçemizin Halitbeyören Mahallesi’nde meydana gelen ve hafif şekilde hissedilen deprem sonrası hasar tespit çalışmalarımız başlamıştır. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybının olmaması bizleri sevindirmiştir" dedi. (DHA)

depremkayseripınarbaşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24