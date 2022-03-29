T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'de 220 öğrenci nevruz pilavından zehirlendi

"Çok şükür durumu kritik olan bir öğrencimiz yok"

29 Mart 2022 18:21

Kayseri’deki Yılmaz İsmet Akansu İlköğretim Okulu’nda 220 öğrenci, okulda düzenlenen Nevruz kutlamasında dağıtılan pilavdan zehirlendi. Pilavdan yiyen 800 öğrenciden 220'si, rahatsızlanarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

kayseripilavzehirlenme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24