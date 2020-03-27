Kayseri'de 170 nikâh Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Melikgazi Belediyesi’nde kıyılacak olan 170 nikâh işlemi ileri bir tarihe ertelendi.

Nikâh törenlerinin ertelediğini son kıyılan nikâhlarında sadece iki şahit eşliğinde kıyıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mart ve nisan ayında kıyılacak olan 170 nikâh korona tedbirleri çerçevesinde ertelendi. Belediyemizde nikâh işlemleri sadece eşler ve iki şahit eşliğinde kıyılıyor. Evlenecek çiftler maskeleriyle nikâh salonuna gelirken, çiftin yakınları ise salonun dışında bekliyor. Yoğun tedbirlerin alındığı nikâh dairesinde nikâhı kıyılan çiftelere dezenfekte için kolonya ikram ediliyor. Öte yandan düğün salonlarına nikâh memuru gönderilemeyecek. Ayrıca nikâh gün ve saatinde değişiklik yapmak isteyen çiftlere kolaylık sağlanacak. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Lütfen aranızdaki sosyal mesafeyi koruyun. Temizlik kurallarına dikkat edip, ellerinizi sürekli yıkayın. Biz tedbirlerimizi artırırsak inşallah bu virüsten kurtulacağız. Unutmayalım tedbirlerimiz koronavirüsten daha güçlüdür” dedi.

Başkan Palancıoğlu, koronavirüs salgınının geçmesi ve hayatın normal akışına kavuşmasının ardından nikâh işlemlerinin yeniden eski düzeninde devam edeceğini söyledi. (İHA)