Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ihale ortaklarının isimlerini açıkladı, üç belediye yöneticisi istifa etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 Mart’ta ihale ile 20 milyon TL'ye sattığı villa parsellerini alan ihale ortaklarının isimlerini açıkladı. İhaleye ortak olanlar arasında olduğu ortaya çıkan üç belediye yöneticisi istifa etti.

Hem ihalenin mimarı hem ilgili komisyonun başkanı olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın ve diğer encümen üyelerinin de istifalarının beklendiği belirtilirken, ihalenin iptal edilmesi talep ediliyor.

TIKLAYIN - AKP'li Kayseri Belediyesi 100 bin TL'ye sattığı arsalardan 40 milyon TL zarar etti!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin (KBB) 10 Mart tarihinde ihale ile satışa çıkardığı 221 adet villa parselinden 40 milyon TL zarar ettiği iddia edildi. İyi Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Kazım Yücel’in gündeme getirdiği iddianın ardından ildeki muhalefet partisi yöneticileri ile meclis üyeleri ihalenin iptalini ve isimlerin açıklanmasını talep etmişti. Ayrıca AKP'li isimlerden de olayın bir an önce çözülmesine ilişkin açıklamalar gelmişti.

Belediye isimleri açıkladı

Gazete Duvar'da Çağdaş Caner Koçak imzalı habere göre, olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından isim listelerini açıklayan büyükşehir belediyesi duyuru yayımladı:

“Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, ivedilikle yetkisini kullanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı ihale dosyasını incelemek üzere göreve davet etmiştir.”

Listede dikkati çeken isimler

KBB’nin uzun bir aranın ardından açıkladığı isim listesinde belediye şirketlerinden İMAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ’un çocukları bulunurken, belediyelerden ve yan kuruluşlarından da birçok isim yer alıyor.

İsimler açıklandı, istifalar art arda geldi

Olayın gündeme gelmesinin ardından Kayseri Talas Belediyesi’nden Başkan Yardımcısı İlker Sülev, Fen İşleri Müdürü Metin Sami Doğramacı ve İmar ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Bülent Türemiş istifa etti.

İtiraz edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, katıldığı bir programda İhale Kanunu’na göre, ihaleye hazırlanma sürecinde bir Değer Tespit Komisyonu oluşturulduğunu ama bu ihale için oluşturulan komisyonda Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı, yedi oda üyesi ve ihaleyi alan Kayseri Bağlar Kooperatifi’nin de üyesi olduğunu dile getirdi.

İhalenin usulsüz bir şekilde yapıldığını belirten Orhan, itiraz gerekçesini şu sözlerle savundu:

“İhale Kanunu bize şunu çok net söyler; değer tespit komisyonuna girecek kişilerin veya kurumların, kendisi veya kan bağının bulunduğu hiç kimse bu ihalelere giremez, bir parça dahi satın alamaz!”

"Kamu vicdanını rahatlatacak adımlar atılacak"

İhale süreci ve devamında yapılan işlemlerin tamamının mevzuata uygun olduğu yönünde duyuru yayınlayan KBB, ihale süreci ve sonrasında yaşanan süreçlerde belediyenin ilgili karar organlarının ve birimlerinin ‘Mevzuatı’ dikkate aldıklarını dile getirdi. Açıklamada, “Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yapacağı inceleme doğrultusunda kamu vicdanını rahatlatacak şekilde, gerekirse daha keskin adımlar tarafımızdan atılacaktır” denildi.

Belediye Başkanı'ndan açıklama: İade talimatı verdim

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamuoyunda geniş yankı bulan villa parseli ihalesi ile ilgili yaptığı açıklamada, ihalenin tamamen hukuka uygun olduğunu, ancak belediye çalışanlarının da bu işin içerisinde olmasının etik olmadığını söyledi. Büyükkılıç, “Burası hukuk devletidir, hiçbir şeyin arkasına sığınmıyoruz. Belediye ya da yan kuruluşlarından bu arsaları alanlar, bu işe bulaşanlar varsa geri iade etmeleri ve bu işin içinden tamamen sıyrılmaları talimatını verdim” dedi.