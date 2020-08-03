AKP'li Kayseri Belediyesi 100 bin TL'ye sattığı arsalardan 40 milyon TL zarar etti!

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi 221 adet villa parselini 10 Mart günü toplu satışla Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na 2 ay ödemesiz 18 taksitle sattı. Sanatkarlar Odası ilk taksiti yatıramayınca parsellere AKP’li Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi’nden birçok yönetici ortak oldu. AKP’li belediye tarafından ortalama 100 bin TL’den satılan parseller, ertesi gün 300 bin TL'den satışa çıkarıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tek tek satmak yerine toplu satışla 22 milyona sattığı parsellerden 40 milyon TL zarar ettiği öne sürüldü.

Kayseri Deniz Postası Gazetesi'nde yer alan habere göre, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Mart 2020'de Talas ilçesinde Erciyes manzaralı 221 adet villa parsellerini kapalı ihale usulü ile satışa çıkardı.

AKP'li belediye parselleri tek tek satmak yerine toplu satışa çıkarıp, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'na ortalama 100 bin TL'den 22 milyon TL'ye sattı.

Fesih hakkına sahip belediye parsellere ortak onayı verdi

İhaleyi alan Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odası, ilk taksiti belediyeye ödeyemeyince Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'a giderek, ihaleye ortak almak için onay istedi.



Normal şartlarda Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın şartları yerine getiremediği için ihaleyi fesih etmesi gerekirken, aksine yeni bir karar alarak odanın parsellere ortak alabilmesine onay verdi.

Üst düzey belediye yöneticisi ihaleye ortak oldu

Hüseyin Beyhan'ın ihaleye ortak alınabileceği onayının ardından, başta İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ'un çocukları olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri, AKP'li Talas Belediyesi yöneticileri ve odaya teminat mektubu veren banka personeli belediyenin muhasebesine 100'er bin TL para yatırarak ihale ortağı, aynı zamanda villa parsellerinin de sahibi oldu.

Belediye'den 100'er bin TL'ye alınan villa parselleri, ertesi gün internet satış sitelerinde 300'er bin TL'den satışa çıktı. Bazı ilanların 500 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi. Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın Bağlar Konut Yapı Kooperatifi adı altında aldığı bu arsadan belediyenin yaklaşık 40 milyon TL zarar ettiği öne sürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın neden tek tek satış yerine, toplu satış yaptığını nasıl açıklayacağı merak konusu olurken, birçok kişinin de dava açacağı öğrenildi.