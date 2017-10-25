Kayseri bombacısının babası: Oğlumla görüşmek İçin 4 kez Kandil'e gittim (2)

TANIK OTOBÜS ŞOFÖRÜ: PSİKOLOJİM BOZULDU

Kayseri\'de bombalı araç saldırısı ile ilgili 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklar Hasan Ekici, Fahri Demirbaş dinlendi. Tutuklu iki sanık da patlama ile alakalarının olmadığını husumet besleyenler tarafından kendilerine iftira atıldığını söyledi. İki sanığın dinlenmesiyle iki günde 13 sanık dinlenmiş oldu.

Savunmaların ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine başladı. Tanık olarak dinlenen, patlatılan özel halk otobüsünün 300 metre arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü Harun Gökçe, ışıkta kalktığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirterek, “Ben, özel halk otobüsü şoförüyüm. Anayurt’tan kalkış yaptım, çarşı istikametine gidiyordum. Rektörlük kavşağına geldiğimde kırmızı ışıkta durdum. Işıktan kalktığım sırada gözümün önünde bir ateş topu oldu. Canlı bomba olan o aracı hiç fark etmedim. Patlamayı görünce aracı sağa yanaştırdım. Ben ve yolcular indik. Yangın tüpünü alarak patlamanın olduğu yere doğru gittim. Otobüs şoförünü o an görmedim. Oradaki çocukların halini görünce psikolojim bozuldu, 1 hafta işe gidemedim. O görüntüleri medyaya vermekle suçlandım, o iddialar doğru değildir. Şoför Hamit, sadece iş arkadaşıdır” dedi.

Mahkeme heyeti Kırşehir’den gelecek tutuklu sanık Kenan Çiçek’in dinlenmesi için duruşmaya yarın saat 09.00’a kadar ara verdi.