İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) -

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol sporcuları sağlık kontrolünden geçti.

Geçen sezona kadar lige Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü (AGÜ Spor) adı ile katılan takımın maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanması gündeme gelmişti. Sezonun başlamasına iki hafta kala transfer yapabilen kulüp sporcuları sağlık kontrolünden geçti. Kayseri’de özel bir hastanede yapılan kontrollere geçen sezon takımda yer alan Gizem Sezer, Ezgi Manlacı ile yeni transferler Aysun Yararbaş Yılmaz, Meryem Gültekin, Tuğba Oral ve Marche Anderson ve altyapıdan A takıma kazandırılan N.Beyza Doğan, Fatma Dikmen katıldı. Sporcular dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji ve EKG, EFOR testinden geçerek sağlık kontrolünü tamamladı.

AVCI: \"KULÜP KAPANSA YAZIK OLACAKTI\"

Sancılı süreçler geçirdiklerini söyleyen Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Ayhan Avcı, \"Çok zor şartlar geçirdik. Ligin başlamasına sayılı günler kala lige katılacağımız belli oldu 4 günde transfer yaptık. Daha önce anlaştığımız sporcuların sabırla bizi beklemesi takdir edilmesi gereken bir şey. Bu sene daha kısıtlı bir bütçe ile mücadele edeceğiz. Üç Avrupa iki de Türkiye Finali oynamış bir takımın kapanması yazık olurdu. Allah\'a şükür bunlar geride kaldı. Takımı oluşturduk şimdi sezon öncesi turnuvalara katılacağız. Sporcular, yönetim, teknik heyet, şehrin ileri gelenleri maddi manevi büyük fedakarlık yaptı. Küllerimizden doğacağız. İlk hedefimiz ligde kalmak ikinci hedefimiz Play-Off’lara kalmak” diye konuştu.

GİZEM SEZER: \"SEZONA HIZLI BAŞLAMAK İSTİYORUZ\"

Sağlık kontrolleri sonrasında konuşan Gizem Sezer, “İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Sezona en hızlı şekilde başlamak istiyoruz. Yeni adımızla beraber, Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.

FATMA DİKMEN: \"A TAKIMA YÜKSELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM\"

İki sezon gelişim liginde oynadıktan sonra A takıma yükselen Fatma Dikmen, hedefini milli takım olduğunu söyledi. Genç sporcu Fatma Dikmen, “8 senedir basketbol oynuyorum. Bunun karşılığını almak istiyorum. Buralara gelmemde büyük payı olan Birol Taşçı ve A takım hocamız Ayhan Avcı’ya teşekkür ediyorum. Buralara gelmekten mutluyum. Daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum, mutluyum” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kayseri Basketbol baş antrenörü Ayhan Avcı’nın açıklamaları

- Kayseri Basketbollu sporcusu Gizem Sezer’in açıklamaları

- Kayseri Basketbollu sporcusu Fatma Dikmen’in açıklamaları

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