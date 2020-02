Kayseri Barosu'nda 16 yıl sonra tek adaylı seçim

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu hafta sonu seçime gidiyor. Mevcut Başkan Cavit Dursun dışında aday çıkmadı. En son 2002 yılında tek adayla seçim yaşayan Baro’da, hafta sonuna kadar aksi bir durum olmazsa 16 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek.

Kayseri Barosu, cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde genel kurul, pazar günü de Adliye’deki Baro hizmet binasında il seçim kurulu gözetiminde seçim yapılacak. Şu an için tek aday mevcut Başkan Cavit Dursun. Tek adaylı seçim son yıllarda Baro’da pek rastlanılan bir durum değil. Dursun ve yönetiminin karşısına da henüz çıkan ya da bu konuda Adliye koridorlarında kulis yapan yok.

KAYSERİ\'DE TEK ADAYLI SEÇİM EN SON 2002’DE YAŞANMIŞTI

Baro’da yakın tarihte en son tek adaylı seçim 2002 yılında yaşanmıştı. O dönem Halit Ökçesiz, tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçilmişti. Ökçesiz, 2000-2004 yılları arasında Başkanlık görevini yürütmüştü. Mevcut Baro Başkanı Cavit Dursun da, Ökçesiz yönetimince genel sekreter olarak görev almıştı. Şimdi yıllar sonra Dursun da, Ökçesiz gibi seçime tek liste ile girecek gibi görünüyor. Hafta sonu yapılacak seçimde yeniden Başkan seçilmesi beklenen Dursun, 1926’da Av. Mustafa K. Şatır ile başlayan Kayseri Barosu Başkanlık tarihinde ikinci kez görevine devam edecek.

\'1503 KİŞİLİ LİSTEYİ SEÇİM KURULUNA TESLİM ETTİK\'

Diğer yandan Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, haber merkezimize konuştu. Dursun, hafta sonu 1503 Baro üyesi avukatın seçimde oy kullanacağını söyledi. Son 1 ayda 60’ın üzerinde yeni ruhsat verildiğine de dikkat çeken Dursun, \"İl seçim kuruluna 1 ay önce listeyi telim ettik. Bu nedenle seçimde son bir ay içinde ruhsat alan arkadaşlarımız kanun gereği oy kullanamayacak\" dedi.

\'YANDAŞLIK YAPMADIK, KARŞITLIK DA YAPMADIK\'

İddialı açıklamalar da yapan Dursun, tek aday olarak seçime girmeleri konusunda, \"Demek ki çalışmalarımızda hoşnutluk var. Ezici çoğunluğun desteği var. Biz görev yaptığımız 2 yıllık süreçte asla siyasete bulaşmadık ve sadece mesleki hassasiyetlerimizi dile getirdik. Yandaşlık yapmadık, karşıtlık da yapmadık. Çizgimizi hep koruduk. Burada her görüşten insan var ve bizler asla ayrım yapmadık, ötekileştirmedik. Sadece mücadelemizi yaptık. Her siyasi partiye eşit mesafede durduk. Görevimizi en iyi şekilde yapmanın mücadelesini verdik. Özverili çalışmalarımız ve ortaya koyduğumuz tutum, demek ki arkadaşlarımızdan takdir gördü. Bu da bize mutluluk veriyor\" diye konuştu.

\'BAROLAR STK DEĞİL, HUKUK KURUMUDUR\'

Açıklamasında Baroların sivil toplum kuruluşu değil, hukuk kurumu olduğunu ifade eden Başkan Cavit Dursun, yeni dönemde bu çerçevede çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Dursun, genel kurulun cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezinde, seçimlerin de Pazar günü Baro binasında yapılacağını söyledi.

\'10 KİŞİLİK YÖNETİMDE 4 İSİM DEĞİŞECEK\'

Baro’nun 10 kişilik yönetiminde 4 ismin değişeceğini kaydeden Dursun, \"Yeni arkadaşlarımız da yönetime girecek. Her zaman değişim bu gibi kurumlarda uygulanmalı. Biz de bu kapsamda hareket ettik ve yeni arkadaşlarımızı da davet ettik. Kurullarda da değişimler oldu. Ama ana çatımız ve ilkelerimiz aynı\" dedi.

\'1300’Ü GEÇTİĞİMİZ İÇİN TBB’DE DELEGE SAYIMIZ 6 OLDU\'

Diğer yandan Dursun, önceki seçime göre Baro üye sayısının arttığına dikkat çekerek, \"Önceki seçimde il seçim kuruluna teslim edilen listede üye sayısı 1250 civarındaydı. Şimdi bu sayı 1300’ü geçtiği için yani 1503’e ulaştığı için Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) delege sayımız 5’ten 6’ya çıktı. Eğer 1600’ü geçseydik, bu sayı 7’ye yükselecekti\" diye konuştu.



