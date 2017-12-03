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Spor

Kayseri Atletikspor - Erciyes Voleybol: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) SALON: OSB METEM HAKEMLER: Ömer Açıcı (xxx),  Kerimhan Kaynak (xxx)

03 Aralık 2017 20:57

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: OSB METEM
HAKEMLER: Ömer Açıcı (xxx),  Kerimhan Kaynak (xxx).
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Zeyneb (xxx), L.Eda (xx), Ümüş (xx), Beyza (xxx), Merve Nur (xx), Dilek (xx), Zehra (xx), Hande (xxx), Busenur (xxx), Sevcan (xxx), Şeyda (xx), Neriman (xxx).
ERCİYES VOLEYBOL: Özge(x), Doğa (x), Demey (xx), Ceyda Ceren (x), Esra (x), Özlem (xx), Cansu (xx), Tuğçe (x), İrem (x), Büşra (x), A.Ecem (x).    
1’İNCİ SET: 25 – 15
2’NCİ SET: 25 - 10
3’ÜNCÜ SET: 25 - 14

Türkiye 2. Bayanlar Voleybol Ligi 5’inci grupta yer alan iki Kayseri takımının maçında Kayseri Atletikspor, Erciyes Voleybol’u 3-0’lık sonuçla yendi.
Maçın başında takımların karşılıklı sayıları nedeniyle fark açılmadı. Kayseri Atletikspor teknik molaya önde girdi. Mola dönüşü basit hatalar yapan Erciyes Voleybol, skor üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Kayseri Atletikspor seti 10 sayı farkla önde tamamladı: 25 - 15. 2’inci sete seri sayılar ile başlayan Kayseri Atletikspor ilk teknik molaya 12-3’lük skorla önde girdi. Moladan sonra top kayıplarını engelleyemeyen Erciyes Voleybol ikinci seti 15 sayı farkla kaybetti: 25 – 10. 3’üncü sete rahat başlayan Kayseri Atletikspor seti 11 sayı farkla kazandı: 25-14. Haftaya grup 2’incisi olarak giren Kayseri Atletikspor derbiye set vermeden kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

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