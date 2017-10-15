Kayseri Atletik Spor – Adana DSİ: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: OSB METEM

HAKEMLER: Ömer Açıcı (xx), Kerimhan Kaynak (xx).

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Zeynep (xxx), L.Eda (xxx), Ümüş (xxx), Beyza (xxx), Hatice (xx), Dilek (xxx), Aylin (xxx), Zehra (xxx), Hande (xxx), Ebru (xx), Busenur (xxx), Sevcan (xxx), Şeyda (xx), Neriman (xxx).

ADANA DSİ: Maviş (x), Büşra (x), İkra (x), İlayda (x), Seçin (x), Jale (x), Dilara (x), Su (x), Elif (x), H.Ceren (x), Sudenaz (x), Müzeyyen (x).

1’İNCİ SET: 25 – 11 (Kayseri Atletik Spor Kulübü)

2’İNCİ SET: 25 – 11 (Kayseri Atletik Spor Kulübü)

3’İNCİ SET: 25 – 09 (Kayseri Atletik Spor Kulübü)

Türkiye Bayanlar Voleybol 2\'nci Ligi 5’inci grupta bulunan Kayseri Atletikspor sezonun ilk maçında kendi sahasında Adana DSİ’yi 3-0 yendi:

Ev sahibi takım maça seri sayılarla başladı. Adana takımı skoru dengeledi. Teknik moladan önce skoru tekrar lehine çeviren Kayseri Atletikspor üstünlüğünü korudu ve ilk seti 14 sayı farkla kazandı. Üstün oyununu devam ettiren Kayseri temsilcisi ikinci seti de 25-11’lik skor ile kazandı. Üçüncü sette daha fazla hata yapan Adana DSİ oyuna ortak olamadı. Kayseri takımı seti 25-08’lik sonuçla kazanarak maçı da set vermeden kazandı.

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