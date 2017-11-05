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Spor

Kayseri Atletik Spor - Adana Seyhan Belediye: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) SALON: OSB METEM HAKEMLER: Selami Öztürk(xxx), Adnan Üstünel(xxx)

05 Kasım 2017 20:16

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

SALON: OSB METEM
HAKEMLER: Selami Öztürk(xxx), Adnan Üstünel(xxx).
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Zeyneb (xxx), L.Eda (xxx), Ümüş (xxx), Beyza (xxx), Hatice (xx), Dilek (xxx), Aylin (xxx), Zehra (xxx), Hande (xxx), Ebru (xx), Busenur (xxx), Sevcan (xxx), Şeyda (xx), Neriman (xxx).
ADANA SEYHAN BELEDİYESPOR: Gamze (x), Nazife (x), Canan (x), Aleyna Salman(x), Yaren (x), Sinem (x), Aslı (x), Helin (x), Merve (xx), Aleyna Dayangan (x), Simge (x), Gamze (x), Berra (xx).
1’İNCİ SET: 25 – 14
2’NCİ SET: 25 – 18
3’ÜNCÜ SET: 25 – 16

TÜRKİYE 2. Bayanlar Voleybol Ligi 5’inci grupta yer alan Kayseri Atletik Spor evinde konuk ettiği Adana takımı Seyhan belediye’yi set vermeden yendi.
Müsabakaya baskılı başlayan Kayseri Atletik Spor ilk seti baştan sona önde götürdü. Ev sahibi takım ilk seti 11 sayı farkla kazandı: 25-14.
2’inci sete seri sayılarla başlayan Adana takımı Seyhan Belediye farkı 9 sayıya kadar çıkarttı. Setin ortalarından sonra toparlanan ev sahibi takım önce skoru eşitledi sonra öne geçti. Kayseri takımı seti 7 sayı farkla kazandı: 25-18.
3’üncü sette baştan sona skor üstünlüğünü elinde tutan Kayseri Atletikspor rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi. Kayseri Atletik Spor seti 9 sayı farkla kazanarak maçı da set vermeden kazanmış oldu. 

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