Kaynatılan sütün besin değeri düşüyor

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Ünal, "Bilimsel çalışmalar, süt kaynatıldığında içindeki vitaminlerin yüzde 100'ünün diğer besinlerin de yüzde 60'ının kaybedildiğini ortaya koydu" dedi.



Ünal, İl Özel İdaresi Erciyes Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tetra Pak'ın düzenlediği "Sağlıklı Süte Çağrı Kampanyası Bilgilendirme Semineri"nde yaptığı konuşmada, sadece insanların değil, tüm canlıların yeni doğduğunda sütle beslendiğine dikkati çekti.



Sütün ucuz ve güvenli bir besin maddesi olduğunu, ancak süt sağıldıktan sonra özellikle büyükşehirlerde tüketiciye sağlıklı koşullarda ulaştırılmasında yaşanan sorunun teknolojik gelişmelerle aşıldığını anlatan Ünal, şu bilgileri verdi:



"Süt, insanlar için ne kadar besleyiciyse mikroplar için de besleyici. Daha sütü sağarken, hayvanda hastalık yoksa bile insanın elinden, hayvanın memesinden sütün içine mikrop düşebilir. Çok besleyici olduğundan bir de oda ısısında tutulduysa, mikroplar hızla çoğalır. Sütün mikroptan arındırılması şart. Bunun en basit yöntemi de sütü kaynatmaktır. Ancak bilimsel çalışmalar, süt kaynatıldığında içindeki vitaminlerin yüzde 100'ünün diğer besinlerin de yüzde 60'ının kaybedildiğini ortaya koydu. Süt, fabrikalarda 140 dereceye kadar ısıtılıp, hemen soğutulduğunda ise içindeki mikroplar ölüyor, ancak besin değerleri korunuyor. UHT ambalajlar da 4 aya kadar rafta saklanabiliyor."



Türkiye'de kutu sütlerle sokakta satılan süt arasında çok az fiyat farkı bulunduğuna işaret eden Ünal, "Keşke kutu süt çok daha ucuz olsa. Bazı ülkelerde süt, devlet tarafından sübvanse edilip, piyasa değerinin altında satılıyor.



Vatandaşlar, sokak sütünün taşıdığı riskin fiyat farkına değmeyecek kadar az olduğu konusunda bilinçlendirilmeli. Türkiye'de maalesef her şey okullarda öğretilmiyor. Halk Eğitim Merkezleri'nin asıl işlevi de bu. Bu doğrultuda 9 yıldır sürdürülen kampanyayı gönülden destekliyorum" dedi.



(AA)

