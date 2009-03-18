Kaynatılan sütün besin değeri düşüyor

Yapılan araştırmalarda, açıkta satılan sütteki mikropları öldürmek için 10- 15 dakika kaynatılması nedeniyle vitaminlerin yüzde 12 ile 66 oranında azaldığı belirtildi...



Uzmanlar, sokakta satılan açık sütün sağlığa zararlı mikroorganizmaların yok olması için 90-95 santigrat derecede en az 10-15 dakika kaynatılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bursa Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Özkul, kaynatma işlemiyle sütün besin değerinin düştüğünü söyledi.



Yapılan araştırmalarda, insan beslenmesi için önemli bir besin maddesi olan sütün tüketiminin Türkiye'de düşük olduğunun tespit edildiğini anlatan özkul, "Tüketilen içme sütünün büyük kısmının da sağlıksız, açıkta satılan ve ısıl işlem görmemiş sütler olduğu belirlendi. Bu sütlerdeki mikrobiyolojik kalite sorununu aşmanın tek yolunun kaynatmak olduğunu unutmamak gerekir. Sütün kaynatılması durumunda da besin değerinin azaldığı da bilinmeli" dedi.



Araştırmalarda, geleneksel kaynatmanın sütün besin değerine olan etkisinin incelediğine işaret eden Uzm. Dr. Özkul, sokakta alınan açık sütün sağlığa zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi için uzun süre 90-95 santigrat derecede en az 10- 15 dakika kaynatılması gerektiğini ifade etti.



15 dakikalık süre sonrasında çiğ sütteki vitaminin yüzde 66, riboflavin ve folik asitin yüzde 50, niasinin yüzde12 oranında azaldığını, B12 vitaminindeki kaybın da 20 dakika sonunda yüzde 30'a ulaştığını belirten özkul, şu bilgileri verdi: "Araştırmalar için alınan numunelerin vitamin değerlerin de beklenilenin çok altında olduğunu, sütlerin içine su katılmış olabileceğini düşünüyoruz. Satışı yasak olmasına karşın Türkiye'de süt tüketiminin yüzde 62'si açıkta satılıyor."

