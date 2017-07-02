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Yaşam

Kaynaştırmalı eğitimle birinci oldular

Mehmet Hakan Gülşen, ilkokul birinci sınıfta görme engelliler okuluna gitti

02 Temmuz 2017 09:37

Üçü de görme engelli olan gençler kaynaştırma eğitimi veren liselerini birincilikle bitirdi. Bu başarının arkasında onlara inanan aileleri ve öğretmenleri, sınav zamanı ders kitabını yüksek sesle okuyan arkadaşları var. 

Mehmet Hakan Gülşen, ilkokul birinci sınıfta görme engelliler okuluna gitti, daha sonra kaynaştırmalı eğitime başladı. Okul yöneticileri önce onu kaydetmek istemedi. Ancak derslerdeki başarısı ve akranlarıyla uyumunu görünce ön yargıların yerini destek aldı. Desteği hissettikçe daha fazla çalıştı, motivasyonu hep yüksekti. Piyano, bağlama, akordeon çalıyor, ney üflüyordu Mehmet Hakan. 100 üzerinden 87 ortalama ile okul birincisi olarak mezun oldu. Şimdi hedefi ney üzerine eğitim almak: “Annem, babam ve ağabeyim hep destek verdi. İyi ki kaynaştırma eğitimi aldım. Bu eğitim hayatı, bana çok şey öğretti. İnsanlarla iletişimde yüzlerini görmesek de onlara bakmayı, iletişim kurmayı öğrendik, jest ve mimikleri kazandık. Arkadaşlarım kendilerinden farklı görmedi. Öğretmenlerim de ayrımı yapmadı.”
 

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