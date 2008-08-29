Kaynaşma değil kültür şoku yaşandı



'Kültürler Arası Diyaloğun Artırılması' Projesi kapsamında 5 AB ülkesinden 38 öğrenci Türkiye'ye geldi, Anadolu'nun çeşitli kentlerin gezdi. AB'li öğrencilerin gezi programlarında Antakya ve Kastamonu'nun yanı sıra Muş'ta köy ziyaretleri de vardı.



Estonya, Bulgaristan, İtalya, Polonya ve Romanya’dan gelen öğrencilerin gezisi sırasında objektife ilginç kareler yansıdı.



Fotoğraflarda özellikle Muş'taki köy ziyaretinde köydeki kızların hemcinsleri öğrencilerin kılık kıyafetleri ve davranışlarına bakışları dikkat çekti. O bakışlarda dışıradan gelen konuklara gösterilen geleneksel saygının yanı sıra hem hayret hem özlem işaretleri de vardı.



KÜLTÜREL DEĞİŞİM OLDU



Avrupa Birliği gençlik değişim programı kapsamında Litvanya, Estonya, Letonya, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Portekiz ve Fransa’dan 12 genç, Muş'un Yukarı Yongalı Köyü'nde ağırlandı. Gençler arasındaki kızların mini etek ve şortla dolaşması karşısında ‘tövbe’ diyen köylü kadınlar, kısa sürede iletişim kurdu. Kıyafetleriyle dikkat çeken gençler de köylülerle hemen kaynaştı.

Muş Genç Birikim Derneği’nce hazırlanan ‘Gençlik Sanat İçin Muş’ta Buluşuyor’ projesi kapsamında 23 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos’ta sona erecek olan AB değişim programında 8 ülkeden gelen 12 genç, Muş merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Yukarı Yongalı Köyü'ne gitti. Gruptaki genç kızların mini etekli ve şortlu olması çevrede hemen dikkat çekti. Evlerinin önünden geçen 18- 20 yaşındaki genç kızların kıyafetlerini gören bazı köylü kadınlar şaşırdı.

Köyde ağırlanan gençler, yöresel yemeklerden yerken, kendilerini konuk edenlerle, çocukları, kadınları evlerinin önünde topladı ve hatıra fotoğrafı çekti. Köyün gençleri ve çocuklar, kınalı ellerini göstererek ilgi topladı, niçin kına yaktıklarını söyledi. Hayvan sevgileriyle tanınan konuk gençler, at ve eşeklere binerek köy içinde gezindi.

