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Politika

Kaynarca'da Ak Parti Kadın Kolları Başkanı istifa etti

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara görevinden istifa etti

20 Eylül 2017 16:46

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara görevinden istifa etti. İstifa gerekçesi sorulan Hatice Kara, \"Parti büyüklerimle konuşmadan bir açıklama yapmam doğru değil\" dedi.
Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu başkanlığında dün akşam gerçekleşen ilçe kadın kolları başkanları toplantısı sonrası Ak Parti Kaynarca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara görevinden istifa etti. Hatice Kara\'nın facebook hesabından başı açık bir fotoğrafını paylaşması nedeniyle eleştiriler aldığı, bu nedenle istifa ettiği iddia edildi.
Hatice Kara ise istifa etmesiyle ilgili olarak, \"İstifa ettim. Parti büyüklerimle konuşmadan bir açıklama yapmam doğru değil\" dedi.

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