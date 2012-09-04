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Magazin

'O arkadaşın benimle ne alıp veremediği var bilemiyorum'

Oktay Kaynarca, eşiyle teknede fotoğraflarının çekilmesi üzerine Başbakan'a mektup yazmasını boykot etmeye karar veren Posta Gazetesi ile ilgili açıklamalarda bulundu

04 Eylül 2012 14:08

Posta gazetesi, magazincileri Başbakan Erdoğan'a mektup yazdığı için eleştirilen Oktay Kaynarca'yı boykot etmeye karar verdi.

Posta'nın yazı işleri müdürü Mehmet Coşkundeniz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bundan böyle posta.com.tr'de Kaynarca'nın haberlerini görmeyeceklerini açıkladı.

Bunun üzerine Oktay Kaynarca Medyatava'ya "Bizim de istediğimiz bu zaten. Haberlerimizin yapılmaması. O arkadaşın benimle ne alıp veremediği var bilemiyorum. Bugüne kadar benimle ilgili hep olumsuz haberlere imza atmıştır." şeklinde konuştu.


"Kendi karılarının, kızlarının bikinili fotoğraflarını bassınlar."


Kaynarca konuşmasına şu şekilde devam etti: "Artık haberimi yapmayacakmışlar. Aman ne olur yapın! Madem ben ve benim gibilerin haberlerini yapmayacaklar öyleyse bundan sonra kendi karılarının, kızlarının bikinili fotoğraflarını bassınlar. Sayfaları onların fotoğraflarıyla doldursunlar. Kimin o koltuklarda ne kadar oturacağı belli değildir. Yarın gazeten el değiştirir, patronun değişir bir bakmışsın o koltukta değilsin... Bizim görüştüğümüz, yiyip içtiğimiz magazinci dostlarımız da var ama böyleleri de çıkıyor işte..."

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