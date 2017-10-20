Kaynar yemeğe atılan tuzun vücuda faydası yok

İstanbul (DHA)-Memorial Şişli Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Yalçın, kaynar yemeğe atılan iyotlu tuzun buharlaşıp kaybolduğunu belirtti ve vücudun iyottan faydalanabilmesi için tuzun yemek soğuduktan sonra eklenmesi gerektiğini söyledi.

İyot eksikliğinin anne karnında başladığını söyleyen Memorial ŞişliHastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Yalçın, “21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Günü” nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalarına göre, Türkiye’nin iyot eksikliği görülen 50 ülke arasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Yavuz Yalçın, “1997-99 yılları arasında 20 ilde 6 bin okul çağı çocuğunu kapsayan bir araştırma yapıldı. Bu araştırma Türkiye’de ciddi bir iyot eksikliği olduğunu ortaya koydu. O günden bu yana sofra tuzları iyotlanıyor. Toplumda 100 kişiden 74’ü iyotlu tuz kullanıyor. Kent merkezlerinde problem çözüldü ama kırsalda devam ediyor. Şu an Türkiye’nin çözmesi gereken kırsaldaki iyot eksikliği” dedi.

“BEBEKLERİ TEHDİT EDİYOR”

İyotun tiroit hormonunun üretimi için gerekli bir mineral olduğunu belirten Uzm. Dr. Yavuz Yalçın, iyot eksikliğinde ortaya çıkacak sorunları sıraladı: “Anne karnındaki bebekte ölü doğum, düşükler, doğumsal anomaliler, zeka geriliği, erken doğum gibi problemler olmakta bebek ve çocuklarda gelişme geriliği, zeka düzeyinin yaşıtlara göre daha az olması, okul başarısında, öğrenme yeteneğinde azalma gibi problemler görülmektedir. Erişkinler de ise guatr yani tiroit bezinin büyümesi dediğimiz tiroit hormonunun azlığı ortaya çıkmaktadır.”

“GÜNDE 3-4 GRAM TUZ YETERLİ”

İyot eksikliğinden meydana gelecek rahatsızlıkların anne karnında önlenebildiğini belirten Uzm. Dr. Yalçın, sağlık problemlerinin önüne geçmek adına özellikle anne adaylarına iyotlu tuz kullanmalarını tavsiye etti. Uzm. Dr. Yalçın, “İyot alayım derken tuz miktarını da artırmamamız gerekiyor. İleride oluşacak bir kalp, böbrek, yüksek tansiyon hastalığına meydan bırakmamak lazım. Bunun için günlük 3-4 gram alacağımız tuz bize yeterli iyotu sağlayacaktır. ilerikidönemlerde tuz kısıtlamasıyla beraber iyot eksikliği ortaya çıkarsa bizim tuzun içerisine daha fazla iyot koyarak bunu kapatma imkanımız var. Bunu tuz miktarını artırarak çözemeyiz. Tuz kullanamayan hastalarımıza doktor kontrolünde tabletler vererek bunu çözebiliyoruz” diye konuştu.

“GÜNEŞ IŞIĞINA DİKKAT EDİN”

Yalçın, marketlerde satılan sofra tuzlarının içindeki iyot miktarının korunması için birtakım püf noktalar bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Tuzların saklanma ve korunma yöntemleri çok önemli. Markette güneş ışığı alan, ısıya maruz kalan, nemde bekleyen, paketi delik tuzları almamalıyız. Eve götürdüğünüzde bunları kapalı kutulara koyup güneş ışığı ve nemden uzak tutmalısınız. Kaynar yemeğe attığın iyot buharlaşıp gidiyor. Bunun için de yemek soğuduktan sonra tuzu atıp iyottan faydalanabilirsiniz.”

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