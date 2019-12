Kaynanasının kredi kartlarını çalmış!

Musa Aytun'un, "Seren boşanma davasında benden para talep edebilmek için medyayı kullanıyor” açıklaması, Seren Serengil’i annesini çileden çıkardı.

Teoman, "Kredi kartlarımı çalıp, 40 milyarımı kumarda kaybeden bu adam, bana ve kızıma yaptıklarının cezasını çekecek, sonuna kadar uğraşacağım" dedi...

Eşi Seren Serengil'e boşanma davası açan Musa Aytun'un, "Seren boşanma davasında benden para talep edebilmek için medyayı kullanıyor. O çalışmıyor, düzenli geliri yok. İddia adildiği gibi onun benim için ne ev, ne de araba satacak gücü var. Onun baskıcı tutumuna dayanamayarak evi terk ettim" açıklaması, Serengil'in annesi Nevin Teoman'ı çileden çıkardı. Hürriyet'e konuşan Nevin Teoman, şunları söyledi:

"Bu adam, beş yıl boyunca kızımı çok üzdü. Her seferinde kızım üzülmesin diye sustum, sesimi çıkarmadım. 'Seren'in geliri yok her şeyi ben karşılıyorum' demiş. Ne geliri var? Seren onu bir şirkete soktu, ayda 2 milyar maaş alıyor. Bütün her şeyi bu 2 milyarla mı yaptı? Babasının bir iş yeri, ofisi bile yok. Ufak tefek tefecilikle hayatını geçindiren bir adam. Nereye, ne vergi vermiş, araştırılsın bakalım? Kızımın çalışmasına gerek yok. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı yok, olmadı, olmayacak da. Bu adam 5 yıldır çok ağır kumar oynuyor. Beş yılda kumarda kaybettiği 300 milyar lira. Aylık 2 milyar maaşla mı bu kadar parayı kaybetmiş? Ben birkaç yıl önce ağır trafik kazası geçirmiştim. Hastanede yatarken kredi kartlarımı Seren'e vermiştim. Bu kişi kredi kartlarımı gizlice almış, internet üzerinden Kıbrıs'taki kumarhanelerle kumar oynamış ve tam 40 milyar kaybetmiş. O tarihte savcılığa suç duyurusunda bulunacaktım. Ancak kızım araya girdi.

O adam hapis yatacak

Elimde her şeyin belgesi var. Şimdi bu belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben belgesiz iftira edecek bir kadın değilim. O adam hapis yatacak. Yaptığı dolandırıcılıktır. Hadi bunu geçtim. Benim kızım çocuğunu kaybedeli daha altı ay oldu. Bu adam altı ay içinde kumar oynamaktan tutun da internette kadınlarla seks bile yaptı. Bütün bunların hesabını verecek. Kızımı üzmek neymiş, görecek. O adamın yaptığı çirkinlikler Seren'i kahrediyor. Yoksa Musa, Seren için bir kayıp değil. Şimdi Seren'i Amerika'ya gönderiyorum. Burada kalmayacak. Yılbaşında da işinin başına dönecek. Kendisi aralarındaki yaş farkını, bu kadar kumar oynayıp, benim kredi kartımı dolandırdıktan sonra mı fark etti. Yazık!"