Kaynanasına tankla saldırdı

Eşinin kendisinden ayrılmasına neden olan kaynanasının evini tankla yaylım ateşine tuttu.

Bosnalı Miroslav Miljici, eşinin kendisinden ayrılmasına neden olan kayınvalidesine savaş açtı. Yaşlı kadının evine tankla gidip yaylım ateşine tuttu. Kaynana şans eseri kurtuldu, damat 6 yıl hapis yatacak.



Kayınvalide damat kavgalarının en gürültülüsü Bosna’nın Doboj kentinden geldi. Ananova’nın haberine göre asker olan Miroslav Miljici eşini kendisinden uzaklaştırıp ayrılmasına neden olduğunu iddia ettiği kayınvalidesinin evinin bahçesine tankla girdi. Bahçe kapısını tankla kıran Miljici daha sonra makineli tüfeğiyle evi yaylım ateşine tuttu. İsmi açıklanmayan kayınvalide telefonla polisten yardım isteyince Miljici suçüstü yakalandı.



Hapis cezası bana ödül



Yaşlı kadının olaydan şans eseri yara alman kurtulduğu açıklanırken çılgın damat çıkarıldığı mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, kayınvalidesini psikolojisini bozmakla suçlayan Miljici, ‘Kaynanam beni delirtti. Eşimle tanıştığımız ilk günden beri benimle alay etti. Karım beni terk etti, o ancak hakkımda konuşmaya devam etti. Bana vereceğiniz her ceza ödül gibi gelecek, Çünkü bu kadının sesini artık duymayacağım. Umarım hapisten çıktığımda Tanrı onu yanına almış olur’ diye konuştu.



