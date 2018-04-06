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Kaynanalar dizisinin Tijen'i, Prof.Dr. Sevda Aydan yaşamını yitirdi

Aydan için cenaze töreni yarın düzenlenecek

06 Nisan 2018 14:52

Türkiye’nin Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı , oyuncu , ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aydan’ın cenazesinin yarın (7 Nisan 2018) Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962’de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

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