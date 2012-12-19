Kaynanalar dizisinin 'Nuriye Kantar'ı hayatını kaybetti

Türkiye'nin, 'Kaynanalar' dizisinin Nuriye Kantar'ı olarak tanıdığı oyuncu Leman Çıdamlı hayatını kaybetti.

80 yaşında olan Çıdamlı, yaklaşık 6 aydır kanser tedavisi görüyordu. 1932 doğumlu Leman Çıdamlı, 1974'te sinema filmi çekilen ve televizyon dizisi olarak da ekranlara gelen Kaynanalar adlı yapımda canlandırdığı "Nuriye Kantar" karakteri ile tanınmıştı. Çıdamlı, uzun süre Kaynanalar isimli TV dizisinde rol almıştı.

Çıdamlı'nın "Adını Feriha Koydum" dizisinde "Feriha" karakterininin halası rolünü oynayan kızı Ayşegül Çıdamlı da Twitter'dan "Maaalesef annemi de kaybettim" yazdı. Çıdamlı,10 gün önce de eşini kaybetmişti.