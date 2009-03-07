Kaynaklar İsrail'e peşkeş çekiliyor

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Türkiye'yi sadece kendilerinin sevdiğini, diğer partilerin "Türkiye'yi sevmediğini" iddia ederek, Başbakan'ın Davos çıkışı 'şov' olarak niteledi ve Türkiye'nin kaynaklarının İsrail'e peşkeş çelidiğini savundu.





Ayna, Adana'nın Ceyhan ilçesi Küçük Kırım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki seçim bürosunun açılışında, 29 Martta iki partinin yarışacağını öne sürdü. Bu partilerden birincisinin DTP olduğunu ifade eden Ayna, diğerlerini ise "düzen partileri" olarak nitelendirdi.



Belediyecilik denilince ihalelerin anlaşıldığını belirten Ayna "Onlar için yerel yönetim ihaleden başka bir anlam taşımıyor. Biz bu anlayışı yıkıp, yerine özgür, katılımcı belediyecilik anlayışını koyacağız" dedi.



Diğer partilerin Türkiye'yi sevmediğini ileri süren Ayna, "Ne AKP, ne CHP ne de MHP, hiçbiriniz bu ülkeyi sevmiyorsunuz. Bu ülkeyi seven, bu ülke için mücadele eden tek parti DTP'dir" diye konuştu.



Konuşmasında Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Davos'taki çıkışını "şov" olarak nitelendiren Ayna, hükümetin Türkiye'nin kaynaklarını İsrail'e peşkeş çektiğini iddia ederek, "Sen Filistin halkının yanındaysan İsrail'le ticari ve askeri tüm ilişkilerini kesmelisin" dedi.



Törene, DTP'nin Ceyhan Belediye Başkan adayı Seyfettin Aydemir, Adana İl Başkanı Hacer Taşarsu ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Mehmet Zeki Karataş da katıldı.

