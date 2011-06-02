-KAYNAK'IN İSMİ AFŞİN'DE BİR CADDEYE VERİLDİ AFŞİN (A.A) - 02.06.2011 - Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Nazım Kaynak'ın ismi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir caddeye verildi. Afşin Belediye Başkanı Fazlı Aydoğan, Afşin Kent Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Kaynak'ın Yargıtay Başkanlığı görevine seçilmesine çok sevindiklerini ve bu nedenle de ismini bir caddeye vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi. İlçe merkezindeki İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nin ismini değiştirerek Nazım Kaynak'ın ismini verdiklerini ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu: ''Hemşehrimiz Nazım Kaynak'ın Yargıtay Başkanlığı'na seçilmesinden son derece mutlu olduk. İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nin ismini Nazım Kaynak Caddesi olarak değiştiriyoruz. Eshab-ı Kehf şehrimizin kıymetli insanlarından Nazım Kaynak'ın Yargıtay Başkanı olması sevinciyle toplanmış bulunuyoruz. Doğrusu Afşin için gurur verici bir gün. Kaynak'ın bu göreve gelmesi memleketimiz için gurur verici bir gün. Bu sevincimizi paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Bu başarıyı ve mutluluğu taçlandırmak için şehrimizin en güzel caddelerinden birini özellikle de göreviyle alakalı olan adliyeye giden İsa Yusuf Alptekin Caddemizin adını Nazım Kaynak olarak değiştiriyoruz.''