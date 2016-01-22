Kaynak işçisi hurdalardan kendisine biyonik kol yaptı

Endonezya'nın Bali kentinde altı ay önce yaşadığı beyin kanaması nedeniyle sol kolu felç olan bir kaynak işçisi, hurdalardan topladığı malzemeyle kendisine biyonik kol yaparak kolunu tekrar hareket ettirmeyi başardı.

DHA’nın haberine göre, Bali yakınlarındaki bir köyde yaşayan Wayan Sumardana adlı kaynak işçisi, işini sürdürebilmek için mutlaka gereken sol kolunu hareket ettirebilmek ve çalışırken kullanabilmek için hurdalardan topladığı metalleri internet üstünden yaptığı araştırmalar yardımıyla biyonik kola dönüştürmeyi başardı.

Kurgubilim filmlerinden çok Mad Max filmlerindeki tuhaf hurdaları andıran 31 yaşındaki Sumardana'nın biyonik kolu kafa derisine bağladığı elektrodlardan gelen sinyaller yardımıyla hareket ediyor ve Tawan bu kol sayesinde kolunu istediği gibi hareket ettirip ihtiyaç duyduğu malzemeleri eliyle tutabiliyor.