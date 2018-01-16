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Spor

(Kaynağından düzelterek yeniden) Denizli'ye İran'dan teklif var

İSTANBUL, (DHA) İran Ligi ekiplerinden Traktor Sazi takımı, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirmek konusunda ısrarcı

16 Ocak 2018 20:55

İSTANBUL, (DHA)

İran Ligi ekiplerinden Traktor Sazi takımı, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli\'yi getirmek konusunda ısrarcı.
Daha önce İran\'da görev yapan Mustafa Denizli\'ye, bu ülkenin takımlarının ilgisi sürüyor. Son olarak Traktor Sazi\'nin 15 gün önce tecrübeli çalıştırıcıya teklif götürdüğü ancak başarılı teknik adamın bu teklifi kabul etmediği öğrenilirken, Traktor Sazi\'nin Mustafa Denizli isminde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklifle tecrübeli teknik adamın kapısını çalacağı ifade edildi.
Traktor Sazi takımı, İran Ligi\'nde 21 puanla 11\'inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor. Denizli, İran\'da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı.

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