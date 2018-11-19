Kaymakamlıktan, Flormar işçilerine müzik ve ateş yasağı

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 132 işçinin Kocaeli'deki Flormar Kozmetik Firması’nın fabrikasının önündeki direnişi 189 gündür sürüyor. Öğle saatlerinde fabrika önüne gelen polisler, işçilere, kaymakamlık talimatıyla ateş yakılmasının müzik çalınmasının ve ses aracından konuşma yapılmasının yasaklandığını ve herhangi bir durumda müdahale edileceğini iletti.

Gazete Fersude'de yer alan habere göre, direnişin 106. gününde de Flormar işçilerinin eyleminde alandaki ses aracının anons yapması Kocaeli Valiliği tarafından yasaklanmıştı.

Kaymakamlık talimatına göre; direniş alanında müziğin çalınması, ısınmak için ateş yakılması, fabrika kapısındaki yazıların yazılması yasaklanacak.

İşçilerden tepki: Bir kere de işçiden yana olun

Ses aracına müdahale edilmesine tepki gösteren işçiler “Direnişin 189 . Günü kaymakam bey ses aracını yine yasakladı. Bir kerede işçiden yana olun ….” dediler.

Yolumuzdan dönmeyiz

Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik sosyal medya hesabından Flormar işçilerinin videosunu paylaşarak “Videoyu arkadaşlar attı az önce. Bugün ses aracımızdan anons, müzik yapmak, ateş yakmak yasaklanmış mülki idarece. Ekmek ve iş talebi olan bu arkadaşların devlete-millete,”huzura” ne zararı var?İşçi, bu ülkenin esas sahibi değil mi? Hepimizi Silivri’ye tıksanız da yolumuzdan dönmeyiz!” dedi.