Kaymakamlıktan 'boş senete imza' karşılığında yardım

T24 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde parasızlık yüzünden evlerinden çıkarılan, 3 çocuklu aile aylarca bir evin odunluğunda yaşamak zorunda kaldı, aile kaymakamlığa başvurup devletten yardım istedi. Kaymakamlık da o aileye bir köy okuluna ait kullanılmayan lojmanı verdi. Ama iddiaya göre o yardım da boş senet karşılığında yapıldı.





37 yaşındaki Fahriye Beşikçi'nin dramı, geçen yıl eşinin işten çıkarılmasıyla başladı.





Yeni iş bulamayıp, evin masrafları ödenmeyince 3 çocuklu aile oturdukları evden çıkarıldı.





Bir süre, bir evin odunluğunda yaşadılar. Ama 37 yaşındaki Fahriye Beşikçi dayanamadı, hastalandı.





CNN Türk'ün haberine göre Beşikçi'ye kalın bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Ayda iki kez Kocaeli'ne hastaneye gitmesi gerekiyordu.





Aile yol masraflarını karşılayamayınca, kaymakamlığa yardım talebinde bulundu.





Gevye Kaymakamlığı hasta kadın için bir kaç kez yol parası verdi.





Kaymakamlık, bir köy okuluna ait kullanılmayan bir lojmanı da verdi Beşikçi ailesine. Ama iddiaya göre, okul müdürü aileye bu yardım karşılığında boş bir senet imzalattı.





Zaten bir gecekonduyu andıran lojmana "hasar verirlerse" bedelini ödemeleri için.





Geyve Kaymakamı Süleyman Erdoğan ise aileye yapılan yardımın sürdüğünü söylüyor, "güvence olarak Milli Eğitim veya muhtarlık tarafından imzalatılmış olabilir" diyor.

