Kaymakamlık'ta toplu intihar girişimi!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde işsiz olduklarını ileri süren 3 kişi, kaymakamlık bahçesinde üzerlerine benzin dökerek intihara kalkıştı.

Ceylanpınar Hükümet Konağı'nda işsiz oldukları gerekçesiyle 3 genç, toplu intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre uzun zamandır işsiz olduklarını söyleyen İbrahim K., İsmail B., ve İsmail Ç. isimli kişiler iş bulmak için gittikleri kaymakamlık makamında korumalar tarafından içeriye alınmadı.

Bunun üzerine sinirlenen 3 genç, bir pet şişeye benzin doldurarak yeniden kaymakamlık bahçesine geldi.

Kaymakamlık'ta görev yapan polislerin bilgilendirmesiyle olay yerine gelen emniyet yetkilileri, yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından gençleri ikna etti.

İş sözünü alan gençler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.