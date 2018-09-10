Kaymakamlıkta kısır partisi

Kırıkkale Yahşihan İlçesi’nin Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz’ın eşi Necibe Türkyılmaz, kocasının kaymakamlıktaki makam odasında 10 arkadaşını alıp gün düzenledi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığı'nda “makam odasında gün” düzenlenmesiyle ilgili Sözcü gazetesinde yer alan haberin ardından kaymakamlık soruşturma başlattı. Bunun üzerine Yahşihan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Makam odasında gün düzenlediler' haberine ilişkin olarak Kaymakamlığımızın 10 Eylül 2018 tarihli onayı ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla bir araya geldi. Pastalı, kurabiyeli, kısır partisi sosyal medyada paylaşıldı. Necibe Türkyılmaz “Güzel sürprizlerinden dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” mesajını yazdı. Etkinliğe katılan Emine Dalan, “Biz teşekkür ederiz, tekrar buluşalım” demeyi ihmal etmedi. Kısır partisi sırasında müdür Türkyılmaz'ın koltuğuna bir çocuğun oturduğu da görülüyor.

Bazı vatandaşlar makamda kadınlar matinesi düzenlenmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada şu eleştiriler yapıldı:

“Osman Türkyılmaz, kaymakamlıktaki makam odası babanızın çiftliğimi ki eşiniz Necibe Hanım ahbaplarını toplayıp kadın günü kısır partisi yapıyor. Buradan yetkilileri uyarıyorum ya gereğini yaparsınız ya da bu konuyu en üst merci nerdeyse oraya kadar taşırım bilesiniz.”