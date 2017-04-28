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Yaşam

Kaymakamlık köpeği, muhtara saldırdı!

Başından ve burnundan yaralanan muhtar, tedavi altına alındı

28 Nisan 2017 14:27

Samsun'un Bafra İlçesi'nde Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır'a, kaymakamlığa ait kangal cinsi köpek saldırdı. Başından ve burnundan yaralanan muhtar, tedavi altına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, olay dün akşam Samsun'un Bafra İlçesi'nde Kaymakamlık evinin önünde meydana geldi. Yeni seçilen Bafra Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Nayır ve bir kaç muhtar bir araya gelerek Kaymakam Ali Fuat Türkel'in evine gitti. Ancak Kaymakamlık bahçesindeki kangal cinsi köpek, muhtar Nayır'a saldırdı. Başından ve burnundan yaralanan Muhtarlar Derneği Başkanı Nayır, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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