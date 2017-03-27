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Politika

Kaymakamlık, CHP'nin okullarda 'Nutuk' dağıtmasına izin vermedi

CHP milletvekili: Cumhuriyetin değerlerine uzaklaşıldı

27 Mart 2017 16:13

CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından okullarda 'Nutuk' dağıtmak için Nilüfer Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya yanıt verildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk, "propaganda aracı" olarak tanımlanarak 16 Nisan'a kadar dağıtımına izin vermedi.

16 Nisan vurgusu

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 109 nolu kararı, söz konusu yanıtta hatırlatıldı. Kaymakam Mustafa Kılıç imzasıyla verilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi partilerin herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmalarının, dağıttırmalarının veya bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracı kılınmak suretiyle dağıtılmasının yasak olduğuna, söz konusu eserin 16/04/2017 tarihinden sonra Müdürlüğümüzün Destek Hizmetleri Bölümüne teslimi durumunda dağıtımının ilgili birim eliyle yapılacağı hususunu bilgilerinize rica ederim."


"Cumhuriyetin değerlerine uzaklaşıldı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP milletvekili Ali Şeker, eğitimde Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşıldığını vurguladı. Şeker, "Bir yandan hukuk devletinden, laiklikten ve Cumhuriyet’in bütün değerlerinden uzaklaşırken, bulundukları makamı korumak isteyenler, bu değerlere saldırarak ve uzak durarak iktidara yaranmayı amaçlıyor. Kurucu değerlerin siyasal propaganda malzemesi olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ne kadar yabancılaşıldığının ispatı aslında. Onun için Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkmak için halka büyük görev düşüyor” diye konuştu.

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CHPNilüfer İlçe BaşkanlığıNutukNilüfer Kaymakamlığı16 Nisan

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