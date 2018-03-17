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Yaşam

Kaymakamlık binasında intihar girişimi: İlaç alacak param yok

İzmir'in Bornova ilçesinde intihar girişiminde bulunan İ.A. ikna edilerek çatıdan indirildi

17 Mart 2018 22:31

İzmir'in Bornova ilçesinde Kaymakamlık binasının çatısına çıkan İ.A. (26), intihar girişiminde bulundu. İ.A., polisin çabalarıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.

Bornova'da alkollü olduğu öne sürülen İ.A., dört katlı Kaymakamlık binasının çatısına çıktı. İ.A., şeker hastası olduğunu ve ilaç alacak parasının bulunmadığını söyledi.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri, Kaymakamlık binasına geldi. Polis bir yandan intihar girişiminde bulunan İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de olası intihar girişimine karşı önlem aldı. Polisin çabalarıyla ikna edilen İ.A., çatıdan indirildi.

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