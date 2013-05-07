T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaymakamlık binası önündeki Türk bayrağını çaldılar

Hırsızlar İncirliova Kaymakamlık Hizmet Binası önünde asılı bulunan Türk Bayrağı'nı ipi ile birlikte çaldı

07 Mayıs 2013 01:34


Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, Kaymakamlık binası önündeki direkte asılı Türk bayrağı çalındı.

Kaymakam Adem Ünal'ın talimatıyla hemen yeni bir bayrak alınıp, yerine asılırken, polis bayrağı çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cem Ulucan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bugün sabah mesaiye gelen Kaymakamlık personeli, binanın önündeki direkteki Türk bayrağının yerinde olmadığını farkedip, durumu polise bildirdi. Kaymakamlık binasında güvenlik kamerası olmaması nedeniyle polis, çevredeki diğer binalardaki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Bayrak direğinde parmak izi de arayan polis, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kaymakamlık çalışanları ve İncirliovalılar, bayrağın çalınmasına şaşırdıklarını söyledi.

Öte yandan İncirliova Kaymakamı Adem Ünal'ın talimatıyla yeni bir bayrak alınıp, göndere çekildi.

 

ETİKETLER

türk bayrağıkaymakamlıkçaldılaraydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24