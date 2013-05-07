Kaymakamlık binası önündeki Türk bayrağını çaldılar



Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, Kaymakamlık binası önündeki direkte asılı Türk bayrağı çalındı.

Kaymakam Adem Ünal'ın talimatıyla hemen yeni bir bayrak alınıp, yerine asılırken, polis bayrağı çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cem Ulucan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bugün sabah mesaiye gelen Kaymakamlık personeli, binanın önündeki direkteki Türk bayrağının yerinde olmadığını farkedip, durumu polise bildirdi. Kaymakamlık binasında güvenlik kamerası olmaması nedeniyle polis, çevredeki diğer binalardaki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Bayrak direğinde parmak izi de arayan polis, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kaymakamlık çalışanları ve İncirliovalılar, bayrağın çalınmasına şaşırdıklarını söyledi.

Öte yandan İncirliova Kaymakamı Adem Ünal'ın talimatıyla yeni bir bayrak alınıp, göndere çekildi.