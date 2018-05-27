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Yaşam

Kaymakamlık binası inşaatında iş cinayeti

Yapımı devam eden Yüreğir Kaymakamlığı binasında sıva yapan işçi, tahta iskelenin çökmesi sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

27 Mayıs 2018 23:56

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Kaymakamlığın yeni binasının inşaatında, tahta iskelenin yıkılması sonucu beton zemine düşen 60 yaşındaki Abdurrahman Sarıyıldız hayatını kaybetti

Olay, Atakent Mahallesi'nde yapımı devam eden Yüreğir Kaymakamlığı binasında meydana geldi. 3'üncü katın merviden boşluğunda tavan sıvası yapan Abdurrahman Sarıyıldız'ın üzerinde çalıştığı tahta iskele yıkıldı. Sarıyıldız, 10 metre yüksekten beton zemine düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Sarıyıldız'ın öldüğü tespit etti.

Sarıyıldız'ın ölüm haberi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Abdurrahman SarıyıldızYüreğir KaymakamlığıAdana
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