Kaymakamlığın Covid-19 denetimi yapacak ekipler için getirdiği en az 8 öğretmen şartına tepki: Bu kolluğun görevi!

Bahçelievler Kaymakamlığı, Covid-19 pozitif vakaların denetimi için görevlendirilen Mahalle Denetim Ekipleri’nde öğretmenlerin de bulunmasını istedi. En az 8 öğretmenin yer alması istenirken sahada olmak istemeyen öğretmenlere işlem yapılacağı belirtildi.

İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığı, okullara gönderdiği yazıyla Covid-19 pozitif kişilerin denetimi konusunda öğretmenlerin görevlendirileceğini söyledi. BirGün'de yer alan habere göre, gönderilen yazıyla, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığı öne sürülen denetim için görevlendirilen Mahalle Denetim Ekipleri’nde bir müdür, bir müdür yardımcısının ve en az 8 öğretmenin yer alması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca saha çalışmalarına katılmayan öğretmenler hakkında da tereddütsüz idari işlem başlatılacağı aktarıldı.

Yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 tedbirleri kapsamında salgında mücadelenin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla her mahalle için Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulmuş olup, ilçemiz dahilindeki her okuldan müdür, müdür yardımcısı ve en az 8 öğretmenin Mahalle Denetim Ekipleri’nde görev yapmak üzere belirlenmesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce planlamanın yapılması ve bu doğrultuda görevlendirilen personelin mutlak şekilde saha çalışmalarına katılması, katılmayanlar hakkında tereddütsüz idari işlem başlatılacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

"Kolluğun görevi"

Eğitim Sen Avukatı Metin İriz, bu durumun kanunlara aykırı olduğunu belirtti. İriz, şöyle konuştu:

“Covid-19 pozitif hastaların evlerinden ayrılmamasına ilişkin bir denetim yapılıyor. Bu denetimi kaymakamlığın yapması normalken öğretmenlerin yapması normal değil. Polisin burada kişinin hareketlerini sınırlama görev ve yetkisi var. Ama öğretmenin öyle bir yetkisi yok. Dolayısıyla aynı zamanda öğretmenin bu konuda görevlendirilmesi kanunlara aykırı. Devlet Memurları Kanunu’nda der ki, ‘hiç kimse kendi hizmet alanı dışında çalıştırılamaz.’ Dolayısıyla kolluğun görevine girer bu işler.”

"Öğretmenin güvenliği de riskte"

Denetimle birlikte öğretmenlerin sağlığının da hiçe sayıldığını ifade eden İriz, sözlerini şöyle noktaladı: “Öğretmenin güvenliğiyle ilgili bir risk de var. Biz Eğitim Sen olarak pazartesi günü ilçeye bir başvuru yapacağız. Hukuki argümanlarla bu konuyu geri almalarını, öğretmenleri görevlendirmemelerini isteyeceğiz. Bu denetim görevi öğretmenin yapabileceği bir iş değildir. Kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili bir konu olduğu için devletin kolluk görevlileri yani polis, jandarma veya özellikle bekçilerin yapması gereken bir görevdir. Öğretmenlerin Covid-19 Mahalle Denetim Ekipleri’nde görevlendirilmesinde bir hukuki ve kamu yararında isabet bulunmamaktadır.”