Kaymakamın banka hesabını boşalttılar

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kaymakamı Şafak Gürçam, interaktif dolandırıcılık kurbanı oldu. Adına sahte kimlik düzenlenerek GSM kartı kopyalanan Gürçam'ın telefon numarasına gönderilen şifre ile bir gece içinde hesabındaki 29 bin 900 TL'si çekildi. Gürçam, kendisini mağdur eden banka ve GSM operatörü hakkında tazminat davası açacak.



Olay Mart ayının ilk günlerinde yaşandı. Hesabı bulunan bir bankadan aranan Kaymakam Şafak Gürçam'a, hesaplarında işlem yapıldığı belirtilerek bilgisi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir işlem yapmadığını söyleyen Gürcam, banka hesabına bakınca hesabındaki 29 bin 900 TL'nin başka bir hesaba EFT yoluyla aktarıldığını ve paranın bu hesaptan bir kişi tarafından çekildiğini öğrendi.



Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Gürçam, ``Dolandırıcılığı yapan kişiler önce adıma sahte kimlik düzenlemiş. Daha sonra da bu kimlikle GSM operatörümden kartım kopyalanmış. İnternet üzerinden banka hesaplarımda işlem için şifre telefon numarama gönderilmiş. Ancak şifre bana değil, dolandırıcıların kopyaladığı karta gelmiş. Bu şekilde de para hesabımdan çekilmiş'' dedi.



Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Kaymakam Gürçam, mağduriyetini giderilmesi içinde banka ve GSM operatörü hakkında tazminat davası açacağını sözlerine ekledi.



(DHA)