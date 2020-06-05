Kaymakamı eleştiren gazeteci Özgür Boğatekin'e verilen hapis cezası 6 yıl sonra onandı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, dönemin Gerger Kaymakamı Ömer Bilgin’i eleştiren Gerger Fırat gazetesinin Haber ve İstihbarat Müdürü Özgür Boğatekin’e verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezasını 6 yıl sonra onadı.

Boğatekin hakkında 2013 ve 2014 yıllarında Gerger’de kaymakamlık yapan Ömer Bilgin’i eleştiren yazıları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

2014 yılında Gerger Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davaya hakim Recep Ünver bakmış ve gazeteciye 1 yıl 5 gün hapis cezası vermişti. Yerel mahkemenin kararı temyize gönderilmiş ve 6 sene dosya Yargıtayca görüşülen davada oy birliğiyle mahkumiyet kararı verildi.

Boğatekin'in davasına bakan Gerger Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Recep Ünver, daha sonra hakkında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve meslekten ihraç edilmişti. Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki farklı karar

Aynı haberlerden gazeteci Hacı ve Özgür Boğatekin’e 2 ayrı savcı tarafından 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Haci Boğatekin’in soruşturmasına bakan savcı tarafından haberlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtip takipsizlik kararı verirken, Özgür Boğatekin’in soruşturmasına bakan savcı da 'kaymakama hakaret' ve 'iftira yapıldığına' kanaat getirerek mahkemede dava açtı.

Avukatlar harekete geçti

Yargıtay’ın hapis cezasını onamasının ardından gazetecinin avukatları Yargıtay Genel Kurulu'na karar düzeltme talebinde bulunacakları ve aynı zaman Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunacağı bildirildi.