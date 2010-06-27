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Yaşam

Kaymakamdan süt istedi, inek verdiler

Kaymakama dilekçe vererek, sabah kahvaltısında süt, peynir ve yağ gibi besin maddelerini tüketemediğini anlatan ilköğretim öğrencisinin ailesine, inek yardımında bulunuldu.

27 Haziran 2010 03:00

T24- Kaymakama dilekçe vererek, sabah kahvaltısında süt, peynir ve yağ gibi besin maddelerini tüketemediğini anlatan ilköğretim öğrencisinin ailesine, inek yardımında bulunuldu.

 

 

Tufanbeyli Kaymakamı Cevat Uyanık, bir süre önce Atatürk Yatılı İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında 5. sınıf öğrencisi Yusuf Atıcı, Uyanık'a, kendisi ve üç kardeşinin evde kahvaltılık malzeme olmadığı için sabahları okula, süt, peynir ve yağ gibi besleyici ve zihin açıcı ürünler tüketemeden gelmek zorunda kaldığını anlatan bir dilekçe verdi.

 

Uyanık, dilekçeyi, incelenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SDYV) gönderdi. Yapılan inceleme sonunda, ailenin yardıma ihtiyacı olduğu belirlendi.

 

SYDV Müdürü Ali Ökten, 4 bin 500 TL değerinde bir inek ve danasının, Yusuf Atıcı'nın Elamanlı köyü Kötüören Mahallesi'nde yaşayan babası Adnan Atıcı'ya teslim edildiğini belirtti.

Baba Adnan Atıcı ise geçim sıkıntısı sebebiyle evinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek, ''Kaymakamlığın yaptığı yardım sayesinde çocuklarım sabah kahvaltısında süt içecek ve peynir yiyecek. Ayrıca aile bütçemize gelir sağlayabileceğiz. Devletimize ve kaymakamımıza yardımları için çok teşekkür ediyorum'' dedi.

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