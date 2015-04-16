Kaymakamdan Spor Genel Müdür Vekili'ne: Padişah mısın?

Hamamözü Kaymakamı Kadir Güntepe, ilçeye halı saha yapımı için üç hafta boyunca aramalarına yanıt vermeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy'dan şikayetçi oldu. Twitter hesabından Genel Müdür Vekiline "Padişah mısın?" diye seslenen Kaymakam Güntepe, "Kaymakam olarak ben size ulaşamıyorsam, normal vatandaşlar nasıl ulaşacak" diye sordu. Kaymakam Güntepe, ayrıca internette kişisel sitesinden ‘Spor Genel Müdürü’ne Açık Mektup’ başlığı ile neden aramak istediğini dile getirip, şikayetçi olacağını yazdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Sandıkçı’nın haberine göre, Hamamözü Kaymakamı Kadir Güntepe, ilginç bir yöntemle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy’dan şikayetçi oldu. Hem twitter hesabından hem de kişisel web sayfasından sitemini dile getiren ve ’Padişah mısın?’ diye seslenen Kaymakam Güntepe, web sitesindeki açık mektubunda da kendisinin vatandaş nezdinde devletin temsilcisi ve ilçedeki en yüksek devlet memuru olarak, Genel Müdüre ulaşamayacaksa, normal vatandaşların nasıl ulaşacağını sordu.

Halı saha için yardım isteği

Ayrıca sahip olunan makamların milletin bir emaneti olduğunu bu nedenle herkesin emanetin hakkını vermesi gerektiğini belirten Kaymakam Güntepe, halı saha için talepte bulunduğu Spor Genel Müdürü’ne açık mektupta özetle şöyle dedi:

"Konuya girmeden şunları ifade etmek istiyorum. Hamamözü’nde görev sürem 4 ay sonra dolacak. Bu kalan 4 ayı rutin faaliyetlerle, suya sabuna dokunmadan değerlendirebilirdim. Fakat Anayasamızın 58’inci maddesinin gençlerimizi kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak için bana verdiği bazı görev ve sorumluluklar var. Bu sorumluluk bilinciyle daha önce genel müdürlüğünüzden hiçbir destek almadan kendi kısıtlı imkanlarımızla ve Sayın Valimizin ciddi destekleriyle bir açık halı saha yaptırmıştık. Size ulaşmaktaki niyetimiz halı sahayı kapatıp özellikle gençlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın her mevsim kullanıma sunmaktı. Bununla ilgili projemizi yaptık ve 20.03.2014 tarih 12183 sayılı yazıyla genel müdürlüğünüzde kayda alındı. Konuyla ilgili ilk olarak 27.03.2015 tarihinde size bağlı olan tesisler daire başkanınızı arattırdım, ancak ne cevap verildi ne de geri dönüş yapıldı."

Amasya’nın Hamamözü Kaymakamı Kadir Güntepe, 3 hafta boyunca aramalarına cevap vermeyen Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy’a sıra dışı bir yöntemle mesajını iletti. Twitter hesabından Genel Müdür Vekiline "Padişah mısın?" diye seslenen Kaymakam Güntepe, ayrıca internette kişisel sitesinden ‘Spor Genel Müdürü’ne Açık Mektup’ başlığı ile neden aramak istediğini dile getirip, şikayetçi olacağını yazdı.

Hamamözü Kaymakamı Kadir Güntepe, ilginç bir yöntemle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy’dan şikayetçi oldu. Hem twitter hesabından hem de kişisel web sayfasından sitemini dile getiren ve ’Padişah mısın?’ diye seslenen Kaymakam Güntepe, web sitesindeki açık mektubunda da kendisinin vatandaş nezdinde devletin temsilcisi ve ilçedeki en yüksek devlet memuru olarak, Genel Müdüre ulaşamayacaksa, normal vatandaşların nasıl ulaşacağını sordu.

Halı saha için yardım isteği

Ayrıca sahip olunan makamların milletin bir emaneti olduğunu bu nedenle herkesin emanetin hakkını vermesi gerektiğini belirten Kaymakam Güntepe, halı saha için talepte bulunduğu Spor Genel Müdürü’ne açık mektupta özetle şöyle dedi:

"Konuya girmeden şunları ifade etmek istiyorum. Hamamözü’nde görev sürem 4 ay sonra dolacak. Bu kalan 4 ayı rutin faaliyetlerle, suya sabuna dokunmadan değerlendirebilirdim. Fakat Anayasamızın 58’inci maddesinin gençlerimizi kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak için bana verdiği bazı görev ve sorumluluklar var. Bu sorumluluk bilinciyle daha önce genel müdürlüğünüzden hiçbir destek almadan kendi kısıtlı imkanlarımızla ve Sayın Valimizin ciddi destekleriyle bir açık halı saha yaptırmıştık. Size ulaşmaktaki niyetimiz halı sahayı kapatıp özellikle gençlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın her mevsim kullanıma sunmaktı. Bununla ilgili projemizi yaptık ve 20.03.2014 tarih 12183 sayılı yazıyla genel müdürlüğünüzde kayda alındı. Konuyla ilgili ilk olarak 27.03.2015 tarihinde size bağlı olan tesisler daire başkanınızı arattırdım, ancak ne cevap verildi ne de geri dönüş yapıldı."

Açık mektupta 3 hafta boyunca aramalara rağmen cevap alamadığını kaydeden Kaymakam Kadir Güntepe, "Son olarak bizzat kendim cepten sekreterinizi aradım gene görüştürmediler ve kimse de dönüş yapmadı" dedi. Kendisinin mülki idare amiri olduğunu hatırlatan Kaymakam Güntepe, "Sayın Spor Genel Müdür Vekili! Biz mülki idare amirleri ’İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesiyle vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. ’Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer’den onu’ düsturu ile darda zorda kalmış, garip gureba, dul, yetim öksüz bütün vatandaşlarımızın ellerinden tutuyoruz" diye yazdı. Kaymakam Güntepe, mektubunda şu ifadeleri de kullandı:

"Kaymakamın telefonuna cevap vermeyerek itibar kazanacağınızı ve yükseleceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Unutmayın ki büyük insanlar yükseldikçe küçülür, alçak gönüllü ve mütevazı olur. Sayın Spor Genel Müdür Vekili! Ulaşılamayan ilk genel müdür siz değilsiniz ama inşallah son olursunuz."

Kaymakam Güntepe, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkalığı’na, Başbakanlık Teftiş Kuruşlu Başkanlığı’na ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na şikayet ettiğini de hatırlattığı Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy’a açık mektubunda şöyle hitap etti:

"Devletin vatandaş nezdinde algısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ’Yeni Türkiye’ anlayışıyla birlikte son 15 yılda kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı olması açısından olumlu yönde büyük bir değişim ve ivme kazandı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın zat- devletlerinin feraset ve basiretini kavrayamayan sizler hala vatandaşımızla araya perde koymaya devam etmektesiniz."

Kaymakam Ömer Güntepe, ayrıca arama kaydı ve şikayet dilekçesini de açık mektubunun altına ekledi.

İşte mektubun tam metni

Spor Genel Müdürü’ne açık mektup!

Sayın Spor Genel Müdür Vekili,

Öncelikle sizinle telefonla iletişime geçmek isterdim. Ancak üç hafta boyunca yoğun aramalarıma cevap vermediğiniz ve dönmediğiniz ve beni muhatap kabul etmediğiniz için size mesajımı bu şekilde aktarmaya karar verdim. Başlangıçta şunu hatırlatmakta fayda var. Kaymakamlar merkez teşkilatını ilçelerde temsil eden en üst düzey amirdir. 5442 sayılı kanunun 27. maddesine göre ilçede hükümetin, vatandaş nezdinde ise devletin temsilcisidir. Kanunların bizlere verdiği bu temsil yetkisiyle elimizdeki bütçelerle ve yerel imkânlarla vatandaşlarımızın problemlerine çözüm bulma gayretindeyiz.

Ancak bazen kendi imkânlarımızla çözemeyeceğimiz sorunlar ve talepler olabiliyor. Bu noktada taşra teşkilatının ilçedeki başı olarak, merkezi yönetimin ilgili bürokratlarıyla iletişeme geçip vatandaşlarımızın problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Fakat bizlere bir telefon kadar rahat ulaşabilen bazı genel müdür ve daire başkanlarımıza, maalesef biz aynı rahatlıkla ulaşamıyoruz ve siz de onlardan birisiniz.

Konuya girmeden şunları ifade etmek istiyorum. Hamamözü’nde görev sürem 4 ay sonra dolacak. Bu kalan 4 ayı rutin faaliyetlerle, suya sabuna dokunmadan değerlendirebilirdim. Fakat Anayasamızın 58. maddesinin “gençlerimizi kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak için” bana verdiği bazı görev ve sorumluluklar var. Bu sorumluluk bilinciyle daha önce genel müdürlüğünüzden hiçbir destek almadan kendi kısıtlı imkânlarımızla ve Sayın Valimizin ciddi destekleriyle bir açık halı saha yaptırmıştık. Size ulaşmaktaki niyetimiz halı sahayı kapatıp özellikle gençlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın her mevsim kullanıma sunmaktı. Bununla ilgili projemizi yaptık ve 20.03.2014 tarih 12183 sayılı yazıyla genel müdürlüğünüzde kayda alındı.

Konuyla ilgili İlk olarak 27.03.2015 tarihinde size bağlı olan tesisler daire başkanınızı arattırdım ancak ne cevap verildi ne de geri dönüş yapıldı. Daha sonra üç hafta boyunca sizi arattırdım aynı şekilde cevapta verilmedi, dönüşte yapılmadı. Son olarak bizzat kendim cepten sekreterinizi aradım gene görüştürmediler ve kimse de dönüş yapmadı.

Sayın Spor Genel Müdür Vekili!

Ben bir mülki idare amiriyim ve kendi mülki sınırlarım içinde en yüksek devlet memuruyum ve temsil makamıyım. Biz mülki idare amirleri İçişleri Bakanlığı’nın bizlere verdiği devlet terbiyesi ve “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” felsefesiyle vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz.

“Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer’den onu” düsturu ile darda zorda kalmış, garip gureba, dul, yetim öksüz bütün vatandaşlarımızın ellerinden tutuyoruz.

Dili, ırkı, inancı ne olursa olsun fakir-zengin ayrımı yapmadan makam kapılarımızı sonuna kadar herkese açıyoruz.

Bugün devlet büyüklerimizin bize verdiği bu anlayışa uygun olarak “Devletin selamı var” projemizle ben ve daire amirlerim makama gelemeyen vatandaşlarımızı bizzat arayıp devletin selamını iletiyor halini hatırını soruyor, sıkıntılarını gidermeye gayret ediyoruz.

Peki, biz bunları yaparken siz ne yapıyorsunuz?

Devletin kaymakamını kendinize muhatap görmüyorsunuz.

Tek gayesi İlçesine hizmet götürmek olan bir kaymakamın telefonlarına cevap vermiyor ve hiçbir şekilde geri dönüş yapmıyorsunuz.

İlçenin en üst düzey amirini sekreterinize yönlendiriyor, meseleyi ona aktarmamı istiyorsunuz.

Sayın Spor Genel Müdür Vekili !

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız “yeri geldiği zaman bizi bile arayabilirsiniz, telefonlarınız 24 saat açık olmalı” dediği zamanda bir kaymakamın 3 hafta boyunca genel müdüre ulaşamaması nasıl izah edilebilir.

Bir kaymakam, genel müdüre ulaşamıyorsa, diğer vatandaşlar nasıl ulaşabilir?

Kaymakamın telefonuna cevap vermeyerek itibar kazanacağınızı ve yükseleceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Unutmayın ki büyük insanlar yükseldikçe küçülür, alçak gönüllü ve mütevazı olur.

Sayın Spor Genel Müdür Vekili!

Ulaşılamayan ilk genel müdür siz değilsiniz ama inşallah son olursunuz.

Maalesef merkezde siz ve sizin gibi bazı bürokratlara ulaşamadığımız için taşradaki masum vatandaşlar mağdur oluyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız 10 Eylül 2011 tarihinde Kayseri de yaptığınız açıklama da “Siyasetçi ve bürokrat ulaşılmaz erişilmez değildir. Siz hizmet için varsınız! Aksi olursa yerinize ulaşılır, erişilir isimler tayin ederim” şeklinde ifade buyurmuştu.

Devlet’in vatandaş nezdindeki algısı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde “Yeni Türkiye” anlayışıyla birlikte son 15 yılda kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı olması açısından olumlu yönde büyük bir değişim ve ivme kazandı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın zat- devletlerinin feraset ve basiretini kavrayamayan sizler hala vatandaşımızla araya perde koymaya devam etmektesiniz. Bu nedenle “Yeni Türkiye” anlayışına zarar veren ve aziz milletimizi mağdur eden bu sorunu ve şikayet dilekçemi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkalığı’na, Başbakanlık Teftiş Kuruşlu Başkanlığı’na ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ilettim.

Sayın Spor Genel Müdürü, son olarak hatırlatmakta fayda var!

Bizler milletin “hâkimi” değil, tam tersine milletin “hadimi” ve hizmetkârıyız.

Bundan dolayı makamlarımızı aziz milletimiz için kullanmıyorsak, hiçbirimizin buraları işgal etmeye hakkı yok.

Çünkü sahip olduğumuz bu makamlar aziz milletimize hizmet etme makamlarıdır ve necip milletimizin bize emanetidir.

Ya emanetin hakkını vereceğiz ya da emaneti hakkını verenlere teslim edeceğiz.

Aziz milletimizi mağdur etmeye hiçbirimizin hakkı yok !

Kadir GÜNTEPE

Hamamözü Kaymakamı