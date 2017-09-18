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Eğitim

Kaymakamdan evde eğitim gören İclal'e ziyaret

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Kaymakam Nazım Madenoğlu, kalp ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören Nimet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İclal Gökçe Bozkurt'u ziyaret etti

18 Eylül 2017 18:40

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde Kaymakam Nazım Madenoğlu, kalp ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören Nimet İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İclal Gökçe Bozkurt\'u ziyaret etti.
Doğuştan olan rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen İclal Gökçe Bozkurt, 3 yıldır görevlendirilen öğretmen ile evde eğitim görüyor. ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, İclal Gökçe Bozkurt ve ailesini yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde ziyaret etti. Gökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmeni Zeynep Ak ile evinde ziyaretçileri karşıladı. Kaymakam Nazım Madenoğlu, Bozkurt’a yeni eğitim öğretim yılında kullanacağı ders kitaplarını ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti. Kaymakam Madenoğlu, evde eğitimin özel durumları nedeniyle okula devam edemeyen öğrenciler için çok önemli ve güzel bir hizmet olduğunu söyledi.
Dünyada benzeri olmayan bir uygulama olduğunu ifade eden Kaymakam Madenoğlu, \"Çocuğumuzun başarısının daim olmasını diliyorum. İleride, öğretmen, herhangi bir memur, polis, hatta kaymakam bile olabilir. Bu çocuğumuza evine gelip ders veren öğretmenine ve okul müdürümüze de teşekkür ediyorum\" dedi.
Baba Halit Bozkurt da çocuğunun hastalığı dolayısıyla kalabalık ortamlarda bulunmasının mümkün olmadığını, konuşma ve işitme güçlüğü çektiğini söyledi. Evde eğitim hizmetinin çocuğu için çok önemli olduğunu ifade eden Bozkurt, \"Kızım çok başarılı bir öğrenci. Evde eğitim öğretim uygulaması devletimizin çok güzel hizmetlerinden biri. İnşallah devam eder\" diye konuştu.

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