Kaymakama derdini anlatan öğrenciye dayak!

Van'ın Gürpınar Anadolu Lisesi'nden V.C. (16) adlı bir öğrenci, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'ya kalacak yer bulamadıklarını anlatmaya çalışırken, polis memuru koruması tarafından okul dışına çıkarılarak dövüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

V.C. adlı öğrenci, kaldığı yatılı okulla ilgili yurt sorununu anlattığı Kaymakam Kaya'nın polis memuru koruması Cemil Koç tarafından dövüldüğü belirtildi. V.C.'nin babası İbrahim C., olayı hem okul müdürlüğüne hem savcılığa şikayet etti.

Ayça Söylemez'in bianet'te yer alan haberine göre, Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Aralık'ta hazırlık soruşturması başlattı. Savcılığın talimatıyla alınan doktor raporuyla da darp belgelendi.

bianet'e konuşan baba İbrahim C., "56 öğrenciyi üç küçük sınıfa yerleştirdiler, oğlum 18 kişiyle birlikte 25 metrekarelik odada dolaplarıyla birlikte kalmak zorunda. Öğrenciler koridorda yemek yiyor. Oğlum Kaymakam'a bu şikayetlerini iletmek istemişti" dedi.

'Anladığı dilden konuşayım'

İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) de başvuru yapan İbrahim C., müdürlüğe yaptığı şikayette olayı şu anlattı:

"5 Aralık Çarşamba günü Kaymakam Kaya okulu ziyaret etti. Öğrencilerin sorunlarını dinlerken oğlum da yurt konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Ancak Kaymakam oğluma 'Anladığı dilden konuşayım' diyerek üzerine yürüdü. Koruması olan Koç da oğlumu zorla okul dışına çıkararak darp etti."

İbrahim C., "Kaymakam, oğlum için 'Anladığı dilden konuşayım' dedi" ifadesini kullandı.

Müdür Yardımcısı Nazım Demirkan da olayla ilgili tutanak tuttu.

Tutanakta, "Kaymakam Kaya'nın korumasınca V.C.'ye öğrencilerin gözü önünde şiddet uygulandığını ve V.C.'nin kolunda ağır hasar oluştuğunu, kendisinin de olayı gördüğünü" yazdı. Ayrıca olaya şahitlik eden altı öğrencinin ismi de yer aldı.

Gürpınar Cumhuriyet Savcısı Hazım Agah Tut da başlattığı soruşturma kapsamında, Gürpınar Sağlık Ocağı'ndan V.C.'yle ilgili rapor düzenlemesini istedi. Aynı gün düzenlenen ve savcılığa sunulan rapor ile V.C.'nin kolunda ve omzundaki morluklar ve darp izleri tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

V.C.'nin dövülmeden önce Kaymakam Kaya'ya anlatmaya çalıştığı yurt sorunlarıyla ilgili ise herhangi bir adım atılmadığı belirtildi.

Öğrencilere 'koğuş sistemi'

İbrahim C., 4 Ekim 2010'da lise müdürlüğüne yazılı başvuru yaparak yurt sorunun dile getirmişti.

Dilekçede, okula kayıt yaptıran oğlunun yurt olmaması nedeniyle mağdur olduğunu, konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de aktardıklarını yazmıştı.

Ailesiyle Van'da yaşayan İbrahim C., "V.C. dışında iki çocuk daha okutuyorum, tek maaşla geçiniyoruz. Gürpınar'da ev tutmak ya da Van'da günübirlik araçla okula gidip gelmesini sağlayacak maddi imkana sahip değilim" diyerek oğluna yurt sağlanmasını istemişti.

İbrahim C., bianet'e yaptığı açıklamada, okula kayıtlı 130 erkek öğrenciden 56'sının "sınıftan bozma koğuşlarda kaldığını" geri kalanların bazılarının okulu bırakmak zorunda kaldığını, bazılarının da imkanlarını zorlayarak Van'dan her gün okula geldiklerini söyledi.

Van ile Gürpınar arası yaklaşık 25 kilometre. Okulda çoğunlukla Hakkari'nin Yükseova ve Şemdinli ilçelerinden gelen öğrenciler var.

"Okulun kız yurdunun bir katında kız öğrenciler kalıyor, iki katı boş. Açıkta kalan öğrencilerin burada kalabileceğini söyleyerek Yurttan Sorumlu Okul Müdürü Ahmet Güngör'e başvurduk. 'Kız ve oğlan öğrenciler aynı binada kalamaz' diye kabul etmedi."

'Mecburen hasarlı evde oturuyoruz'

23 Ekim 2011'deki Van depreminde evi ağır hasar gören İbrahim C., çocukları ve eşiyle çadıra yerleşmişti. Depremden 15 gün sonra Avesta isimli bir kızı olan İbrahim C. uzun süre yazlık çadırda yaşamak zorunda kaldı.

Sekiz kişilik ailenin depremde hasar gören evine, üç ayrı hasar tespit raporu verildi. İbrahim C., ilk raporda binanın üç katının hasarlı olduğu, ikinci raporda tek katın hasarlı olduğu bilgisinin yer aldığını söyledi. Son rapora göre ise bina hasarsızdı.

İbrahim C., kalacak başka yerleri olmadığı için evlerine döndüklerini söyledi, "Mecburen hasarlı evde oturuyoruz" dedi.