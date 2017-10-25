Kaymakam Yazıcı, üs bölgesini ziyaret etti

HANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani İlçesi Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Veziri Boğazı Mevki\'inde ana yolun güvenliği ile bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan üs bölgesini ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile sahbet edip bilgi aldı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Levent Yıltırak ile birlikte Veziri Boğazı Askeri Üs Bölgesi\'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, bölgedeki mevzileri de gezerek nöbet tutan askerler ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti. Yazıcı, üs bölgesinden sorumlu komutandan güvenlik güçlerinin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Kaymakam Yazıcı, gece ve gündüz olmak üzere tüm iklim koşullarında görev yapan askerlere teşekkür ederek, \"Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece- gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliklerinin teminatı olduğunu gördük\" dedi.



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