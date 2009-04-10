Kaymakam turizmde ‘sıkıyönetim’ ilan etti





Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, yaklaşan turizm sezonu öncesinde, plajların şemsiye ve şezlong kiralayan kişilerin inisiyatifine bırakılamayacağını söyledi.



Kaymakam Mustafa Esen, Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlediği Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, ilçedeki çeşitli meslek örgütleri temsilcileri, turizmciler, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı belediye başkanlarıyla biraraya geldi. Kaymakam Mustafa Esen, yaklaşan turizm sezonu önçcesinde, yerli ve yabancı turistlerin rahat bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için `sıkıyönetim' ilan ettiklerini açıkladı. Kaymakam Esen, turizmde yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak önlemlerin yasalar dahilinde harfiyen uygulanmasında kararlı olduklarını kaydetti.



PLAJLAR HERKESİN KULLANIMINA AÇILACAK



Plajların şemsiye ve şezlong kiralayanların inisiyatifine terk edilemeyeceğini belirten Kaymakam Esen, belediye başkanlarına ``Kuşadası sahilleri yasa ve hukuk kuralları içerisinde işletilecek. Devletin tasarrufu altında olan plajlar, herkesin kullanımına açılacak. Plajları eşit ve ücretsiz kullanım için belediyelere vereceğiz. Belediye bakım ve temizliğini üstlenecek. Halkın kullanımı için rahat ve güvenli bir ortam sağlayacak. Hiçbir ad ve nam altında, hiçbir şekilde plajlarda olumsuz görüntü sergileyecek kişi veya tesis istemiyorum'' dedi.



DP'li Davutlar Belediye Başkanı Tuncay Uysal, Kaymakam Esen'in bu uyarısına, ``Plajı, temizleyeceğim, bakımını, hamallığını yapacağım ancak hiçbir gelirim olmayacak'' diyerek, karşı çıktı. Bunun üzerine Esen, ``Belediyeler, 3'üncü kişilere kiraya vermek üzere talepte bulunurlarsa yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alıp, tahsiste bulunabilirler'' diye konuştu.



CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Esat Altungün de yıllardır Kuşadası'nda en önemli sorunun kuralsızlığın temel kural olmasından kaynaklandığını ileri sürdü. Başkan Altungül, sorunlar kuralsızlığın temel bir hak olarak görülmesinden kaynaklandığını savunarak, ``Kuşadası'nın turizm kimliğine uygun kuralları belirleyip uygulayacağız. Kuşadası kesinlikle turizm kenti kimliğini kaybetmeyecek. Plajları kendimiz işletebileceğimiz gibi kuracağımız bir şirket eliyle de bunu yapabiliriz'' dedi.



ÖNLEMLERDE KARARLILIK



Global ekonomik krize rağmen Kuşadası'nın Türkiye turizminin parlayan yıldızı olduğunu Kaymakam Esen, bu yıl gelecek turist sayısında yüzde 13'lük bir artış bekledikleri kaydetti. Bu nedenle alınacak tedbirlerin tavizsiz şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizen Esen, geçen yıl açıkladığı `Esen Yasaları' olarak bilinen önlemleri tekrarlayarak şöyle sıraladı:



``Büfe ruhsatı verilen yerlerde yemek ve içki servisi yapılamayacak, belediyeler gürültü ile mücadele ekipleri kuracak, plajlarda büfe, baraka, kule yapılamayacak, su sporu yapılan yerlerde yönetmeliklere uyulacak, cankurtaran ve güvenlik önlemleri alınacak, hanutçular ile sokakta turistleri rahatsız eden esnafla mücadele tüm ciddiyeti ile sürecek, meslek odaları üyelerine yönelik denetimlerini eksiksiz yapacak, tüketiciyi aldatan yanacak, tanıtım ile ilgili dernek ve vakıflar bir araya getirilip, aktif hale getirilecek, güvenilir alışverişin simgesi olacak olan `Ticaret Güvenlik Belgesi' ile ilgili altyapı hızla oluşturulacak.''

