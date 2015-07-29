'Kaymakam polis memuruna dayak attı' iddiası

Tunceli'de bir polis memuru, kendisini darbettiği iddiasıyla Ağrı Vali Yardımcılığına atanan Ovacık Kaymakamı Koçak'tan şikayetçi oldu. Kaymakam ise, "Uyardım ama dövmedim" dedi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yapan polis memuru Halil İbrahim Kartal, kendisini darbettiği iddiasıyla Ağrı Vali Yardımcılığına atanan Ovacık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak hakkında suç duyurusunda bulundu.



Koçak'ın eski koruması Kartal, nöbet tuttuğu esnada, Ağrı Vali Yardımcılığı görevine atanan ve dün sabah ilçeden ayrılan Koçak tarafından darbedildiğini iddia etti. Ovacık İlçe Entegre Hastanesine giden Kartal, darp raporu aldı.



Kartal, daha sonra Koçak hakkında Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"UYARDIM, DÖVMEDİM"

Abdullah Seçkin Koçak, yaptığı açıklamada, görev yaptığı süre içinde hiç bir memurla kişisel probleminin olmadığını, sadece görevini yaptığını belirterek, "Terör sıkıntısı olan bir ilçede tüm memurları uyardığım gibi bu polis memurunu da nöbetinde daha dikkatli ve duyarlı olması için uyardım ama kimseyi dövmedim" dedi.



İlçeden ayrıldıktan sonra hakkında sosyal medya üzerinden karalamabaşlatıldığını iddia eden Koçak, şöyle konuştu:



"İlişkimi kestikten sonra sosyal medyada yazılanlar iftiradır, çok çirkindir. Elbette polis memuru hakkını arayabilir. Konu adli kurumlara intikal etmiştir ve hakikat ortaya çıkacaktır. İlçemizde yakın bir zamanda cumhuriyet savcısı şehit edilmiş ve güvenlik sorunları devam etmektedir. Bu nedenle güvenlik görevlilerinin üzerelerine düşen görevi eksiz yapmaları gerekiyor. Disiplinsiz davranışlar gösteren, görevini suistimal eden bazı memurları daha önce de uyarmıştım. Bu polis memuru hakkında da zaten devam eden bir soruşturma var. Tüm bu yaşanılanlar karşısında hakkımı aramayı saklı tutuyorum."



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Çeşitli basın yayın ve sosyal medya organlarında Ovacık Kaymakamının polis memurunu darp ettiği iddiası ile ilgili Valiliğimizce idari tahkikat başlatılmış, ayrıca konunun adli yönden incelenmesi için Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulmuştur" denildi.