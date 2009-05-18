Kaymakam, öğrenciler okusun diye servis kiraladı

Erzurum merkez Palandöken İlçesi Kaymakamı Şenol Esmer, lisesi olmayan Sütevleri semtindeki 15'i kız 63 öğrencinin eğitimlerine devam edebilmesi için servis aracı kiraladı.



Ulaşımda yaşanan güçlükler nedeniyle bazı öğrencilerin liseye gidemediğini belirten Kaymakam Esmer, ``Gençlerin umutlarını tazeledik. Öğrencileri okulları ile buluşturmanın mutluluğu içindeyiz'' dedi.



Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile kiralanan 4 servis aracı öğrencileri sabah evlerinden alıp okula götürüyor. Ücret ödemedikleri servis araçlarıyla akşam ders bitiminde evlerine dönen öğrenciler, öğle yemeklerini de kaymakamlık sayesinde okulda yiyebiliyor. Kaymakam Şenol Esmer, yaşanan sıkıntıyı aşmak için yaklaşık 3 aydır vakıf aracılığıyla kiralanan servislerle öğrencilerin okula taşındığını bildirdi. Kaymakam Esmer şunları söyledi:



``Erzurum- Kars karayolu yanındaki Karskapı semtindeki Sütevleri, Palandöken merkezine 5 kilometre uzaklıkta. Sütevlerindeki bir öğrenci, en az 7 en fazla 18 kilometre uzaklıktaki değişik okullara gidiyorlar. Halk otobüsünden yeterince yararlanamıyorlar. Maddi imkanları da iyi olmadığı için servis tutamıyorlar. Öğrencilerin rahatlıkla liseye gidebilmeleri için kaymakamlık vakıf aracılığı ile servis aracı kiraladı. Her öğrencinin okulunda yediği öğle yemeğini de karşılıyoruz. Hedefimiz ilçede okula gitmeyen tek öğrenci bırakmamak. Önümüzdeki yıl tüm dar gelirli öğrencilere servis tutmayı planlıyoruz.''



Kaymakam Şenol Esmer sayesinde rahatlıkla okullarına gidebilmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, kendilerine verilen emeği boşa çıkarmayacaklarının sözünü verdi. Servis aracından önce kent merkezindeki okuluna gidebilmek için her gün 4 otobüse binmek zorunda kaldığını vurgulayan Nenehatun Kız Lisesi birinci sınıf öğrencisi Gülistan Korukçu, ``Halk otobüsleri ve öğle yemeği için günlük 7 lira harcıyordum. Maddi gücü yetersiz olan bazı arkadaşlarım bu yüzden okulu bırakmak zorunda kaldı. Servis ve öğle yemeği yardımları ile Kaymakam Hızır gibi imdadımıza yetişti'' diye konuştu.



Kaymakam Şenol Esmer, öğrencileri Vali Sami Bulut ile de tanıştırdı. Sütevleri semtine giden Vali Bulut, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Kaymakam Esmer'in çalışmalarını takdir etiğini söyleyen Vali Bulut, ``Gönlümüz tüm öğrencilerin üniversiteyi okuması'' dedi.

