Kaymakam Nazlı: Yanan her ağaç, geleceğimize bırakacağımız kara miras olacaktır

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Ayvalık İlçesi Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Şeytan Sofrası eteklerinde çıkan orman yangınında 15 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Tımarhane Adası sırtlarında bulunan Cennet Koyu\'nda çıkan yangınla ilgili konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçenin ciğerleri olarak bilinen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Yangının çıktığı bölgeyi, yöre halkının ‘Cennet Koyu’ olarak isimlendirdiğini ifade eden Kaymakam Nazlı, “Ekiplerimiz bugün hazırlayıp bana verdikleri raporda, 15 hektarlık bir alanın yangından zarar gördüğünü belirlediler. Ancak bu 15 hektarlık alanın içerisinde iki mera ve zeytinlik arazilerde var\" diye konuştu. Yaz döneminde vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını da isteyen Nazlı, “Yanan her ağaç, geleceğimize bırakacağımız kara miras olacaktır\" dedi.

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