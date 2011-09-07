-Kaymakam ''kurtuluş günü'' törenine katılmadı AYDIN (A.A) - 07.09.2011 - Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye tarafından düzenlenen düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamasına, Kaymakam Adem Ünal, ilçenin resmen ilan edilmiş bir kurtuluş gününün olmadığını belirterek katılmadı. Kutlamalar kapsamında, İncirliova Belediye Başkanı Fadime Orbay ile CHP ilçe örgütü üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene katılmayan Kaymakam Ünal, kaymakamlık olarak konuyu araştırdıklarını ve İncirliova'nın resmi olarak ilan edilmiş bir kurtuluş günü bulunmadığını tespit ettiklerini kaydetti. Böyle bir araştırma daha önce yapılmadığından geçen yıla kadar törenlere katıldığını belirten Ünal, ''Tescilli olmayan bir kurtuluş gününü kutlamaktan yana değilim. Ne zaman ki belediye meclisi karar alır, bakanlığa gönderir ve oradan da kurtuluş günü tescillenirse biz de resmi olarak törenimizi her yıl gerçekleştiririz. Bu konuda belediye başkanlığına zaten resmi olarak yazı gönderdik'' diye konuştu. Belediye Başkanı Fadime Orbay da İncirliova'nın Aydın merkezi ile Germencik ilçesi ile aynı tarihte, 7 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarıldığını ifade ederek, şunları söyledi: ''İncirliova, 1989 yılında ilçe olduğu için daha önce kurtuluş günü ilan edilmemiş. Sonra da müracaat edilmemiş. Biz belediye meclis kararı alarak bakanlığa göndereceğiz ve önümüzdeki yıl inşallah tescilli ve resmi bir kurtuluş günü düzenleyeceğiz.''